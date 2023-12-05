قيادي في حماس: الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية المجازر الإسرائيلية في غزة

أكد أسامة حمدان القيادي في حركة حماس، أن أن هذه المجازر البشعة والمتواصل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل والتي لا يشهد التاريخ الحديث مثل هذه المجازر، والتي تتم بدعم وحماية ورعاية أمريكية كاملة وأسلحة ذكية ترسلها الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذا الكيان عبر جسر جوي كل ساعة، ولا ينقطع وصولها رغم كل المجازر.

كلمة القيادي في حركة حماس

وأوضح القيادي في حركة حماس، أن الإدارة الأمريكية ورئيسها جو بايدن تتحمل مسؤولية المجازر الإسرائيلية في غزة بسبب تزويدها الاحتلال بالسلاح، كما أن يسقط كل دعوة أن هذه الإدارة والدولة بأكملها ترعى الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي لا يشن حرب على قطاع غزة فقط، ولكن الحرب متواصلة في كل مدن الضفة الغربية ومخيامتها وفي القدس يشن حرب همجية وعدوانية على الشعب الفلسطيني في كل الأرض المحتلة.

الحرب الإسرائيلية على حماس

وفي سياق أخر، كشف اللواء نصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، عن الخطة الإسرائيلية لإغراق أنفاق غزة، مشددًا على أن المقاومة في منتهى الذكاء، وكان هناك محاولة لإغراق الأنفاق بالمياه، والمقاومة اتخذوا استعداداتهم، لديهم استعدادات وخبرة لتفادي إغراق الأنفاق.

وأشار “سالم”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن المقاومة ذهبت إلى أبعد من ذلك، واتخذوا استعداداتهم أيضًا، لأي محاولة لضرب الأنفاق بالغاز.

وتابع: “المقاومة المسلحة الفلسطينية عملوا حسابهم.. هيقفلوا الفتحات تماما ليضمنوا أن يكونوا في أمان”، مشددًا على أن هذا صادر من الخبرة السابقة، مشددًا على أنهم قاموا باستعداداتهم لحصار طويل المدى والتصدي لهجمات بغازات سامة، موضحًا أن حماس لن تستسلم.

الفصائل الفلسطينية استهدفت 5 آليات إسرائيلية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ الفصائل الفلسطينية استهدفت 5 آليات إسرائيلية شرق مدينة خان يونس. وشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، غزوا وحشيا على قطاع غزة، ما أدى إلى تدمير هائل للبنية التحتية وحصيلة شهداء تخطت الـ15 ألف فلسطيني، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقًا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.