التقي اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، وذلك في مكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش.

وأكد المحافظ، على أن المحافظة بصدد إنشاء مجزر آلي جديد في مدينة العريش، ليضاف الي المجازر الموجودة في المحافظة، لافتا الى أن الإنتاج الحيواني سيكون له نصيب من خلال التنمية الزراعية المخطط لها بشمال ووسط سيناء.

بدوره قال الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، أن ٥٠٪ من الذي يتناوله الإنسان من البروتين حيواني، مؤكدًا علي تنظيم حملات لتحصين الماشية علي مستوي المحافظات المصرية.

وأضاف نقيب الأطباء البيطريين، أن الزيارة تأتي علي هامش حضوره الملتقي العلمي الأول الذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البيطري في جامعة العريش تحت عنوان "دور الطب البيطري في التنمية المستدامة بسيناء" .

حضر اللقاء الدكتور خالد الشريف ،نقيب الأطباء البيطريين في شمال سيناء ،الدكتورة وسام حمدي ،مدير إدارة العريش البيطرية.