الخميس.. الحكم على شاب أنهى حياة والده بسبب خلافات بينهما

تصدر محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية اليوم، الخميس، حكمها على شاب، لاتهامه بإشعال النيران في والده والتسبب في وفاته نتيجة خلاف سابق بينهما على إدارة الكشك الخاص بالأسرة.

كانت إحدى قرى مركز طنطا شهدت قيام مندوب دعاية بالإقدام على إشعال النيران في والده داخل كشك لخلاف بينهما، ما أدى إلى إصابته بحروق متعددة في الجسم وتوفي فور نقله للمستشفى متأثرا بها.

ونجح رجال مباحث الغربية في ضبط المتهم الذي فر هاربا إلى القاهرة، وتم إلقاء القبض عليه وإحالته إلى جهات التحقيق التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وتمت إحالة القضية للمحاكمة.