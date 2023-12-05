مستفيدًا من فوز الدحيل .. الفيحاء السعودي يحقق تأهلاً تاريخيًا بدوري أبطال آسيا

نجح فريق الفيحاء السعودي في تحقيق تأهلاً تاريخيًا إلى دور الـ 16 من منافسات دوري أبطال آسيا ، خلال ظهوره الأول بالبطولة.



واستفاد فريق الفيحاء من تعثر فريق بيرسبوليس الإيراني بالخسارة في عقر داره أمام الدحيل القطري بثنائية لهدف ، ويتجمد رصيده عند النقطة الثامنة، في الوقت الذي رفع فيه فريق الدحيل رصيده من النقاط إلى 7 نقاط في الترتيب الأخير بالمجموعة.

واقتنص فريق الفيحاء بطاقة التأهل لثمن النهائي بعد أن حقق فوز كبير على باختاكور الأوزبكي برباعية لهدف ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهم لحساب منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، لينهي مشواره في المجموعات ، بوصوله إلى النقطة 9 نقاط في المركز الثاني بعد فريق العين الإماراتي صاحب الصدارة بـ 15 نقطة.

تعادل النصر والاستقلال ..

وعلى صعيد منافسات دوري الأبطال الآسيوي ، حسمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله ، مواجهة النصر السعودي واستقلال طاجكستان خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأخير ، لحساب منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

جاء هدف اللقاء الأول لفريق الاستقلال في الدقيقة 32 عبر اللاعب “اليشر” ، قبل أن يدرك النصر هدف التعادل عبر لاعبه عبد الرحمن غريب في الدقيقة 50.

وعزز فريق النصر السعودي الذي حسم تأهله إلى دور الـ 16 في منافسات دوري أبطال آسيا قبل اللقاء صدارته باحتلاله الترتيب الأول ورفع رصيده للنقطة 16.

بينما جاء فريق الاستقلال في الترتيب الأخير بالمجموعة برصيد 3 نقاط.