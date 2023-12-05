محافظ شمال سيناء يستقبل رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية



استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ،رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور ،أثناء وصولها إلي مطار العريش الدولي بشمال سيناء ،في حضور السفيرة الأمريكية في القاهرة وأعضاء الهلال الأحمر المصري.

وأكد المحافظ علي الجهود المصرية في استقبال وإيصال المساعدات إلي قطاع غزة، لافتاً إلى أن المساعدات تصل إلى شمال سيناء عبر ٣مسارات،وهي الطريق البري وميناء العريش البحري ومطار العريش الدولي.

وأضاف المحافظ ،انه يتم تخزين المساعدات التي تصل إلي المحافظة في مخازن مؤمنة في مدينة العريش،تمهيدا لنقلها إلي قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني.

بدورها أكدت رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، علي وصول 36 ألف رطل من المساعدات الغذائية والإمدادات الطبية من الوكالة علي متن طائرة إلي مطار العريش الدولي ،حيث سيتم إدخالها إلى قطاع غزة.

وأشارت الي توفير الإمدادات الصحية والمأوى والغذاء وغيرها من المساعدات لسكان قطاع غزة والضفة الغربية المتضررين من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

أعلنت عن إنشاء مستشفى ميداني في قطاع غزة لتوفير الرعاية الصحية للمرضى الفلسطينيين ،حيث ستديره منظمات غير حكومية.

أشارت إلي التزام واشنطن إزاء حماية المدنيين وضرورة تجاوز الإمدادات الإنسانية المستويات التي وصلت إليها خلال الهدنة الإنسانية،لافته إلي انها ستعمل على تسريع وتيرة تقديم المساعدات إلى غزة بالتنسيق مع مختلف الجهات.

وقامت رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يرافقها محافظ شمال سيناء والسفيرة الأمريكية في القاهرة وأعضاء الهلال الأحمر المصري بتفقد للمساعدات الخاصة بقطاع غزة ،في مخازن مدينة العريش.