سب هاني العتال .. قرار جديد ضد مرتضى منصور

اجلت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية الدعوى التي تحمل رقم 10153 لسنة 2023، من هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك الأسبق، ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف، لجلسة 19 ديسمبر.

في وقت سابق، نظرت المحكمة الاقتصادية 3 دعاوى سب وقذف مقامة ضد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك المعزول، من هانى العتال، نائب رئيس نادى الزمالك الأسبق، ومن موظف عمومى، إلى جلسة 28 ديسمبر.

كان العتال اتهم منصور في الدعويين المقامتين بسبه وقذفه، إضافة إلى نسب نفس الاتهام له من موظف عمومي.

وفى سياق أخر قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي عثمان، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص لسرقة أمواله بالعمرانية، لجلسة 5 فبراير لإعادة المرافعة.

وجاء في أمر الإحالة القضية رقم 16061 لسنة 2013 جنايات العمرانية، أن المتهم ترصد لوالد المجني عليه وتعقبه بعد سحبه الأموال من ماكينة بنك مصر، وذهب خلفه لسرقته، فاستهل بندقية آلية ووجهها في وجه المجني عليه للنزول من سيارة وعند اعتراضه قام بقتله بمساعدة المتهمين الآخرين.

وكشف أمر الإحالة أن 9 متهمين وضعوا خطط إجرامية لمراقبة عملاء بنك مصر، وذلك أثناء سحبهم الأموال من ماكينة-صراف-آلي للبنك، يتربصون لمن يسحب أعلى رقم لسرقته.

وجهت النيابة العامة للمتهمين، "محمود.ا.ع" 28 سنة، "محمد.ع.ق" 26 سنة طالب بمعهد الدراسات النوعية، "أحمد. ف. ع" 32 سنة عاطل، "خالد.م.س"25 سنة عاطل،" كريم. س. ط" 30 سنة عاطل،" ياسر.م.ي"30 سنة عاطل،" إيهاب. ا. ذ"30 سنة سائق،" محمد. س. م"،" مصطفى.س.م" 25 سنة مسؤول مبيعات، تهمة قتل المجني عليه " ياسر. م" عمدا مع سبق الإصرار، لسرقة أبيه بعد سحبه أموال كثيرة من ماكينة البنك.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتى الثامن، تهمة قتل المجني عليه" ياسر. م" عمدا بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يعترض سبيل جريمتهم، حيث كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لارتكاب جرائم السرقة بالإكراه، وأعدوا لهذا الغرض بندقية آلية وخرطوش.