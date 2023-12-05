جددي سفرتك وحضري صينية بطاطس مهروسة بالبشاميل والجبن

تبحث الأمهات على تحضير كل ماهو جديد ولذيذ، ومن أشهى الوصفات التي يمكنك صنعها صينية بطاطس مهروسة بالبشاميل والجبن، وخلال السطور التالية نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

طريقة عمل بطاطس مهروسة بالبشاميل والجبن

المقادير

- بطاطس : 5 حبات (مسلوقة و مقطعة)

- حليب : 3 اكواب (من نادك)

- زبدة : 3 ملاعق كبيرة (من نادك)

- دقيق : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- لحم مفروم : 500 جراماً

- صلصة طماطم : ملعقة كبيرة

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

- زيت زيتون : ملعقة كبيرة (من نادك)

- جبنة موتزاريلا : نصف كوب (مبروشة من نادك)

- جبن شيدر : كوب (مبشورة)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

في وعاء أهرسي البطاطس مع معلقة كبيرة من الزبدة والملح والفلفل الأسود، ثم أتركيها جانباً.

سخني ملعقة كبيرة من زيت الزيتون من نادك في مقلاة على النار وأضيفي البصل وشوحيه حتى يذبل، ثم اضيفي اللحم وقلبي لحوالي 10 دقائق حتى يتغير لونه.

أضيفي البقدونس والصلصة وجوزة الطيب والملح والفلفل الأسود وقلبي قليلاً.

لتحضير البشاميل:

في قدر على النار ذوبي 2 ملعقة كبيرة من زبدة نادك وأضيفي اليها الدقيق وحركي حتى يصبح ذهبي اللون.

أضيفي الحليب البارد من نادك بالتدريج وحركي سريعاً على نار متوسطة حتى يتماسك القوام، ثم رشي الملح والفلفل وحركي حتى يثخن قوام البشاميل، ثم إرفعي القدر عن النار.

أضيفي 2 ملعقة كبيرة من البشاميل الى خليط البطاطس المهروسة وقلبي جيداً.

حضري قالب بايركس مدهون بالزبدة وضعي به طبقة اللحم، ثم طبقة البطاطس المهروسة، ومن ثم أسكبي فوقهم البشاميل.

انثري الجبن الموزريلا المبشور من نادك على الوجه.

حمي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الطبق الى الفرن حتى يتحمر الوجه، للحصول على صينية بطاطس لذيذة وشهيه، ثم قدميها.