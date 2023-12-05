المشدد 10 سنوات لتاجر مخدرات بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، بالسجن المشدد 10 سنوات، المتهم "ن.ر.ل"، وتغريمه مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه.

كما قررت مصادرة المخدر والمبالغ المالية المضبوطين وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد المنعم حسومة رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار إيهاب محمود إسماعيل، والمستشار عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، والمستشار أمام محمد الصيرفى، وسكرتير المحكمة السيد البتانونى



تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 3111 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة، بدائرة القسم.



وكشفت التحقيقات أن المتهم "ن.ر.ل" نجار مسلح، بالاتجار في المواد المخدرة وعرضه كمية من مخدر الحشيش بحوزته للبيع، ومن خلال أحد المصادر السرية، تم تحديد مكان المتهم وبحوزته مخدر الحشيش، حال تواجده علي جانب الطريق ممسكا في يده حقيبة.

ونجح رجال المباحث من القبض على المتهم وانتزاع الحقيبة من يده، وبفض محتوياتها تبين أنها تحوي علي عدد 125 طربة حشيش، وبتفتيشه عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول.

اعترافات المتهمين

وبتضييق الخناق على المتهم أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.