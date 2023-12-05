مدرسة أوبرا تصقل المواهب الخام فى جنوب إفريقيا

كان من المقرر أن يدير الزميل الطويل عريض الكتفين مزرعة في مكان ما في جنوب إفريقيا لكن يونوابا مبو البالغ من العمر 31 عاما يتدرب على دور فيجارو وهو على وشك اتخاذ خطواته الأولى كعازف منفرد للأوبرا.

يمكن القول إن جامعة كيب تاون هي موطن لمدرسة الأوبرا المرموقة في إفريقيا.

غنت السوبرانو بريتي يندي ، التي دعيت للغناء في إنجلترا عند تتويج الملك تشارلز الثالث ، أول أصواتها هناك.

مثلها ، التي نشأت في قرية صغيرة في شرق البلاد ، سقط معظم الطلاب هنا في بيل كانتو إلى حد ما عن طريق الصدفة وغالبا ما يتأخرون.

تركت يونوابا مبو دراستها في الزراعة للانضمام إلى الحرم الجامعي المظلل الذي تطير منه الأصوات الغنائية من النوافذ.

"قبل أن أكتشف الأوبرا ، كنت أتساءل دائما: "لكن لماذا يصرخ هؤلاء الناس بصوت عال؟" يضحك الباريتون بصوت قوي ، تاركا طبيعته المتحفظة إلى حد ما.

"حشرة الأوبرا" لسعته عندما لم يكن يعرف حتى كيفية فك شفرة النتيجة ، بدأ "من الصفر" ، كما يعترف.

يدرس غناء الأوبرا منذ ست سنوات ، بدافع من فكرة "لا تصدق" أن شخصا مثله يمكنه سرد قصة عن طريق الغناء وبلغة أجنبية.

في ذلك اليوم ، تدرب للمرة الألف على الشخصية الساحرة والغيرة لفيجارو ، خادم موتسارت المتمرد ، وتبادل الخطوط مع زميله في الفصل ، سيفوسيهل ليتسوسو ، في دور الحبيبة سوزان.

غادرت الفتاة البالغة من العمر 23 عاما بلدة كيمبرلي الصغيرة وصحراء كارو التي تنتمي إليها ، لتحقيق حلمها في أن تصبح عازفة منفردة سوبرانو.

"في كيمبرلي ، لا توجد دار للأوبرا" ، تضحك. إذا نجحت ، فستعود إلى مسقط رأسها وتقيم مسرحا هناك ، كما تتعهد.

المفتاح الموسيقي الثلاثي

يصل المغنون الشباب إلى الجامعة ب "موهبة خام" تحتاج إلى "شحذ" ، كما يقول مدير المدرسة ، جيريمي سيلفر.

يجلس قائد الأوركسترا البريطاني البالغ من العمر 56 عاما على البيانو ، ويرافق العازفين المنفردين ، ويقاطع الأغاني لتقديم نصائح دقيقة.

"مع هذا التصاعد ، عليك أن تصبح تهديدا" ، يشرح لمترجم سوزان ، الذي يدون باجتهاد ملاحظات على درجاته.

جامعة كيب تاون هي الأكاديمية الوحيدة في البلاد التي لديها منهج شامل لتعليم الأوبرا ، بما في ذلك الموسيقى والغناء ، ولكن أيضا لغات التمثيل والأوبرا مثل الإيطالية والفرنسية والألمانية.

في معظم الأحيان ، تعلم الشباب الذين يصلون الغناء في جوقات المدرسة أو في القداس ولكنهم يفتقرون إلى المعرفة النظرية.

تحاول بولينا ماليفان ، التي تدرس في مدرسة الأوبرا ، فرض القدر من خلال الذهاب إلى المدارس الابتدائية للعثور على مواهب واعدة وإعداد الأجيال القادمة من العازفين المنفردين.

في بلدة خايليتشا ، واحدة من أكبر وأفقر المناطق في البلاد ، في ضواحي كيب تاون ، يعمل حوالي ثلاثين تلميذا على النوتة الموسيقية.

تمر بولينا ماليفان بين الطاولات ، وتنحني على دفاتر الملاحظات وتشجع على تتبع المفاتيح الموسيقية: "في يوم من الأيام ، سوف تسرق وظيفتي!" تقول للموسيقيين المتدربين.

وهي الآن ممثلة ومغنية فازت بجوائز دولية، وكان عليها أيضا تعويض الوقت الضائع واكتساب المعرفة النظرية للموسيقى بمجرد دخولها الجامعة.

إذا انضم أحد هؤلاء الأطفال إلى مدرسة الأوبرا، "فسوف يدخل على الأقل مع التأكد من وجود النظرية"، كما تقول بينما تشير فتاة صغيرة على البيانو إلى المفتاح C على لوحة المفاتيح بإصبع لا يزال مترددا.