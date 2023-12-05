دوري أبطال آسيا .. الفيحاء السعودي يتفوق برباعية على باختاكور الأوزبكي

تمكن فريق الفيحاء السعودي من تحقيق انتصار عريض على نظيره باختاكور الأوزبكي برباعية مقابل هدف ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأخير ، لحساب منافسات الجولة السادسة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.



وبهذا الانتصار تمكن فريق الفيحاء من رفع رصيده إلى 9 نقاط في وصافة ترتيب المجموعة الأولى، ، في الوقت الذي تجمد فيه رصيد باختاكور عند النقطة السابعة في الترتيب الثالث.

وينتظر فريق الفيحاء نتيجة مباراة بيرسبوليس الإيراني أمام الدحيل القطري ، التي تقام مساء اليوم لحساب منافسات المجموعة الخامسة.

فرصة وحيدة تحسم تأهل الفيحاء لدور الـ 16 بدوري الأبطال..

ومن المقرر أن يحسم الفيحاء تأهله رسميًا في حال خسارة النادي الإيراني الذي يخوض مواجهة الليلة برصيد 8 نقاط قبل مواجهته أمام نظيره القطري.

ووفقًا لنظام البطولة يتأهل إلى دور الـ16 من المنافسات القارية بمنطقة غرب آسيا صاحب المركز الأول في كل مجموعة، مع تأهل أفضل ثلاثة فرق تحتل وصافة الترتيب في المجموعات الـ5.