تكريم ڤودافون لسياساتها في دمج الشباب والسيدات في العمل

حصلت ڤودافون مصر على الجائزة الذهبية للتميز في التنوع والشمولية خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض (2023SHRM Mena)، الذي نظمته جمعية إدارة الموارد البشرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تقديرًا لجهودها في مجال دمج الشباب والمرأة في مجالات العمل. وقد تم تكريم فريق الموارد البشرية في الشركة تقديرًا لتميزه في عدة مجالات، بما في ذلك الابتكار المستمر، وإدارة الأزمات بفعّالية، بالإضافة تطبيق عوامل ومبادئ التميز الإداري.

يأتي حصول ڤودافون مصر على هذه الجائزة تقديرًا لتميزها في توفير تكافؤ الفرص والمساواة لجميع الفئات، خاصة الشباب والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة، وتعتبر أول شركة في مصر تحصل على هذه الجائزة، بفضل التزامها بتوفير بيئة عمل لتوطيد المساواة ، وقد شاركت ياسمين الدسوقي، مدير أول إدارة المواهب وتطوير القيادة DE&I في ڤودافون مصر، في جلسة بعنوان "المرأة في الأدوار القيادية: وعي يلتقي بالطموح"، ضمن فعاليات مؤتمر SHRM 2023، حيث ألقت الضوء خلال مشاركتها على رؤية ڤودافون مصر حول دور المرأة في القيادة وكيف يلعب التنوع وثقافة الشمولية دورًا حيويًا في تحقيق النجاح لأي مؤسسة، خاصة مع اكتشاف العوامل الضرورية لتهيئة ظروف مثالية في مكان العمل تتيح للقيادات النسائية تحقيق التفوق وأفضل استغلال لقدراتهن.

أعربت نجلاء قناوي، رئيس قطاع الموارد البشرية في ڤودافون مصر، عن سعادتها بحصول الشركة على هذه الجائزة، التي تعكس التزامها القوي بترسيخ ثقافة بيئة عمل متجانسة، وأكدت أن هذا الإنجاز يأتي تأكيدًا على جهود الشركة المتواصلة لتطبيق أفضل الممارسات لإدارة الموارد البشرية، كما أشارت إلى أهمية دعم المرأة في جميع المجالات وتنمية مبادئ المساواة بين الجنسين، وبناء بيئة عمل تحترم جميع العاملين، وعبرت عن شكرها لجميع أعضاء فريق العمل على جهودهم المستمرة وإسهاماتهم في تحقيق هذا الإنجاز.