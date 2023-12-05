محافظ كفرالشيخ يستقبل وفد مفوضية الإتحاد الأوروبي

ناقش محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، الثلاثاء، مع وفد مفوضية الإتحاد الأوروبي، اعمال مشروع خدمات الصرف الصحي بمراكز "دسوق_الرياض_مطوبس"، والممول من بنك الاستثمار الأوروبي، وبنك إعادة التعمير الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، بحضور الدكتور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ ، واللواء حسن عبدالغني، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، واللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة دسوق، واللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، و"أحمد عيسي"، رئيس مركز ومدينة الرياض، ووفد مفوضية الإتحاد الأوروبي، برئاسة "روبينا ديفريكيان"، والمهندس محمد هشام، رئيس وحدة متابعة اعمال المشروع، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه تم خلال اللقاء مناقشة موقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ب ٢٧ قرية الجارى العمل بها بمراكز "دسوق_الرياض_مطوبس" والممولة من شركاء التنمية" بنك الاستثمار الأوروبي، وبنك إعادة التعمير الأوروبي، والاتحاد الأوروبي"، باستثمارات بلغت ١٦٤ مليون يورو متضمنة ٢٢ قرية تم الانتهاء منها وتشغيل خدمات مشروعات الصرف الصحي بها.

أكد نور الدين، أن مشروعات الصرف الصحي من أهم المشروعات الخدمية والبنية الأساسية التي تقوم بتنفيذها الدولة على أرض محافظة كفرالشيخ، لتحسين الخدمات للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الضرورية لهذه الخدمة، حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.