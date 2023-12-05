افتتاح منفذ تعريفي بـمبادرة" حياة كريمة "فى جامعة جنوب الوادي

افتتح الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، المنفذ التعريفي الخاص بمؤسسة حياة كريمة بجامعة جنوب الوادى بمشاركة السادة عمداء كلية الحقوق والتربية وأعضاء هيئة التدريس والذي يهدف بتعريف الطلاب بالمبادرة ونشر ثقافة التطوع بالجامعات.

وشارك الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الثلاثاء، فى الندوة التعريفية بمبادرة حياة كريمة والتي نظمتها كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي.

أشاد رئيس الجامعة، بمبادرة حياة كريمة والتى تعد مبادرة وطنية واجتماعية وإنسانية ودينية وهى متفردة بما تم تقديمه فيها حيث انها واحدة من اهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدني بهدف التصدى للفقر المتعدد الابعاد وتوفير حياة كريمة بها تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجاً .

وشكر رئيس الجامعة، منسقي مبادرة حياة كريمة على جهودهم وحث الحاضرين من الطلاب على المشاركة والتطوع في المبادرة وأكد على أهمية تعزيز التعاون بين القائمين على المبادرة للعمل سويا على خدمة المجتمع المصري والارتقاء بمعيشة المواطنين تحقيقا لاستراتيجية مصر ٢٠٣٠ .

رئيس الجامعة يحث على المشاركة بالانتخابات

حث رئيس الجامعة طلاب الجامعة ضرورة المشاركة في الاستحقاق الرئاسي وذلك للمحافظة على استقرار البلد والنهوض بها واكد الدكتور محمد رشدي أن مبادرة حياة كريمة تهدف الى تكريم الانسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم لإحداث تغير ملموس وأيضا تكريس كافة مجهودات العمل الخيري والتنموى .

ومن ناحيته عرض الدكتور السمان محمد فخرى منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة قنا نشأتها وتطورها وأوضح اهم مجالات وأنشطة المبادرة والخدمات التي تقدمها باعتبارها مشروع تنموي يشمل كافة أنحاء الجمهورية مع التركيز على القرى والأحياء الفقيرة.

وعرض أيضا أهم صور المساعدات والخدمات التي قدمتها المبادرة لتحسين جودة الحياة والارتقاء بمعيشة ٥٨ مليون مواطن تضمنت تطوير لشبكات الصرف الصحي والكهرباء والغاز والطرق وتدريب الشباب على تأسيس مشروعات عمل وتسيير قوافل طبية بالقرى والأحياء والمناطق النائية وتقديم الأدوية واجراء العمليات الجراحية للمرضى مجانا وأيضاً افتتاح مكتبات تثقيفية .

كما تم تقديم مساعدات لأهالي غزة بعد العدوان الإسرائيلي عليها في السابع من أكتوبر حيث تم تقديم مساعدات متنوعة تزيد عن 6500 طن من إجمالي المساعدات التي دخلت قطاع غزة.

وبينت الدكتورة نجوى الهوارى، منسق حياة كريمة، أهمية العمل التطوعي وتشجيع طلاب الجامعة على التطوع وخدمة أوطانهم.

حضور الدكتور محمد رشدي عميد الكلية والدكتور عباس مصطفى عباس منسق الأنشطة الطلابية بالكلية الدكتور السمان محمد فخري ، والدكتورة نجوى الهواري، والدكتورة سميحه عبدالرحيم ، الدكتور محمود ياسين منسقو حياه كريمة بمحافظه قنا وممثلي مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، وشهد فعاليات الندوة أعضاء هيئة التدريس والمتطوعين في المبادرة وحشد طلابي كبير.