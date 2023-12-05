دوري أبطال آسيا .. النصر يتأخر أمام الاستقلال في الشوط الأول

تأخر فريق النصر السعودي في النتيجة أمام نظيره استقلال طاجكستان بهدف من دون رد ، بعد انتهاء الشوط الأول من المواجهة الجارية بينهما الآن على ملعب الأخير لحساب منافسات الجولة السادسة من مرحلة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.



جاء الهدف في الدقيقة 32 عبر اللاعب “اليشر”.

كان فريق النصر السعودي قد حسم تأهله إلى دور الـ 16 في منافسات دوري أبطال آسيا، باحتلاله الترتيب الأول برصيد 13 نقطة.

المحلية. بينما يأتي فريق الاستقلال في الترتيب الأخير بالمجموعة برصيد نقطتين.

رونالدو خارج تشكيل النصر السعودي ..

ويخوض فريق النصر السعودي اللقاء بتشكيل يضم كل من : راغد النجار، عبدالله مادو، محمد فتيل، نواف بوشيل، محمد قاسم، عبدالمجيد الصليهم، عبدالله الخيبري، خالد الغنام، عبدالرحمن غريب، سامي النجعي، محمد مران.

وتشهد القائمة النهائية للفريق السعودي خلال اللقاء تواجد السنغالي ساديو ماني على مقاعد البدلاء ، بينما يأتي البرتغالي كريستيانو رونالدو خارجها.



وفي هذا الصدد تنص لوائح بطولة دوري أبطال آسيا على تأهل متصدري المجموعات العشر بالمسابقة ، بالإضافة إلى صعود أفضل 6 فرق بالمركز الثاني، وكان فريق النصر قد حقق 4 انتصارات من 5 مواجهات وتعادل في واحدة فيما لم يتلقى أي هزيمة، وسجل 12 هدفا واستقبل 6 أهداف.