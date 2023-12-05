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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تفاصيل اجتماع مجلس نقابة المحامين اليوم الثلاثاء

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء الموافق 5/12/2023، اجتماعًا بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة الموضوعات المطروحة ضمن جدول الأعمال، وانتهى الاجتماع بالنتائج التالية:

أولًا: مراجعة مدونة السلوك المهني لغويًا.

ثانيًا: عرض مدونة السلوك المهني على الجمعية العمومية يوم 20/12/2023 للموافقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية وموقع النقابة الإلكتروني.

ثالثًا: مراجعة الترتيبات النهائية لعقد الجمعية العمومية.

رابعًا: الموافقة على الإشراف القضائي للجمعية العمومية.

يذكر أن الجمعية العمومية للمحامين ستنعقد يوم 20 ديسمبر الجاري، للتصويت على زيادة المعاش بحد أقصى أربعة آلاف جنيه، وحد أدني ألفان جنيه، وإقرار مدونة السلوك المهني.

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