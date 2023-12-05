الحكم على الرئيس الموريتانى السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن خمس سنوات

حكمت محكمة في نواكشوط، على الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، بالسجن خمس سنوات، قيد المحاكمة منذ يناير/كانون الثاني 2023 بتهمة إساءة استخدام سلطته لجمع ثروة.

وكان عزيز يحاكم منذ 25 يناير، إلى جانب عشر شخصيات أخرى، من بينهم رئيسا وزراء سابقان ووزراء سابقون ورجال أعمال، بتهم "الإثراء غير المشروع" و "إساءة استخدام المنصب" و "استغلال النفوذ" و "غسل الأموال".

وبعد عدة أيام من المداولات خلف الأبواب المغلقة، وجدت المحكمة ضده فقط الإثراء غير المشروع وغسل الأموال.

وأمرت المحكمة بمصادرة الأصول المكتسبة من خلال إجراءات تندرج تحت هذين الشرطين، واستبعدت عزيز من ممارسة حقوقه المدنية.

ورحب رئيس الدولة السابق بالحكم دون تردد.

وأصبح عزيز (66 عاما) واحدا من عدد قليل من رؤساء الدول السابقين في أفريقيا الذين أدينوا بالإثراء غير المشروع أثناء وجودهم في السلطة.

وبهذه الإدانة، يواصل الرئيس السابق المحتجز منذ 24 يناير 2023 بعد أن أمضى عدة أشهر رهن الاحتجاز في عام 2021، نزوله إلى الجحيم في عهد خليفته محمد ولد الشيخ الغزواني، أحد أكثر رفاقه ولاء في الماضي.

كان السيد غزواني شريكه في الانقلاب الذي أوصله إلى السلطة في عام 2008، ورئيس أركانه السابق ووزير دفاعه السابق.

وتلقى السيد عزيز أقسى عقوبة بين جميع المتهمين، وبرأت المحكمة اثنين من رؤساء الوزراء السابقين ووزيرين سابقين، وأصدرت أحكاما ضد آخرين، كان أشدها حكما بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ وستة أشهر.

وجميع أحكام السجن الصارمة مشمولة بالاحتجاز السابق للمحاكمة، باستثناء عزيز، وهو الوحيد الذي دعي للبقاء في السجن.

قال أحد محامي الدفاع عن السيد عزيز، محمدين ولد إشدو، "المحاكمة التي حضرناها هي محاكمة سياسية، إنها سياسية جدا في حكمها أيضا".

وأشار محاميه محمد مولود خيار، "سنستأنف بالطبع ضد هذا الحكم الجائر".

حتى عام 2019، قاد عزيز هذا البلد المحوري بين المغرب العربي وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، التي اهتزت ذات مرة بسبب الانقلابات والأنشطة الجهادية، لكنها عادت إلى الاستقرار تحت قيادته.

- الانقلاب النهائي للمسرح -

وكان عزيز قد أعد لتولي الغزواني الرئاسة وسلمه إليه بعد انتخابات عام 2019، في أول مرحلة انتقالية لا تفرض بالقوة على هذا البلد، الذي كان عرضة لانقلابات منذ الاستقلال.

في وقت توجيه الاتهام إليه في مارس 2021 ، قدر المحققون رقما قدره 67 مليون يورو على الثروة ورأس المال الذي جمعه عزيز ، ابن صاحب متجر ، على مدى أكثر من عشر سنوات على رأس هذا البلد الساحلي الشاسع والفقير الذي يبلغ عدد سكانه 4.5 مليون نسمة.

وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر، طالب وكيل الجمهورية أحمد ولد مصطفى بالحكم عليه بالسجن عشرين عاما ومصادرة أصوله.

دون أن ينكر أنه كان غنيا ، صرخ الرئيس السابق ، مدعيا أنها كانت مؤامرة لإزالته من الحياة السياسية. ونفى خليفته دائما أي تدخل.

قال في مونولوج طويل، في خطابه الأخير الأسبوع الماضي، نفى عزيز كل شيء «كل هذه الاتهامات خاطئة وغير عادلة وجزء من مؤامرة تحاك ضدي».

بعد أن ظل متحفظا بشأن مصدر ثروته ، تسبب في مفاجأة في اللحظات الأخيرة من المحاكمة من خلال توريط خليفته. وادعى أنه في اليوم التالي لانتخابه في عام 2019، أعطاه غزواني حقيبتين مليئتين بعدة ملايين من اليورو.