محافظ المنيا يتابع حالة المصابين فى حادث إنقلاب أتوبيس بالصحراوي الشرقى

تابع الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا ، الحالة العامة للمصابين نتيجة حادث انقلاب اتوبيس، بالطريق الصحراوي الشرقي قبلي مدخل الشيخ فضل، حيث أسفر الحادث عن اصابة 25 مواطن، و7 حالات وفاة.

حيث تفقد نائب المحافظ ، يرافقه عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ، والدكتور محمود عمر مدير الإدارة الصحية، المصابين بمستشفى التكامل بالشيخ فضل، للإطمئنان على تلقي المصابين الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، والتوجيه بالمتابعة الدورية والمستمرة للحالة العامة للمصابين، وتوفير الخدمة الطبية اللائقة حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.