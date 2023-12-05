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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

روسيا وإيران توقعان إعلان لمواجة العقوبات الأمريكية وآثارها على البلدين

روسيا وإيران
روسيا وإيران

 

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء أن روسيا وإيران وقعتا إعلانا يهدف إلى التغلب على العقوبات الأمريكية والآثار المترتبة عليها.

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وقال الوزير الروسي -خلال افتتاح المحادثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان- "لقد وقعنا للتو على إعلان بشأن السبل والوسائل الرامية إلى مواجهة وتخفيف وتعويض العواقب السلبية للإجراءات القسرية الإنفرادية ضد بلدينا".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

 

وأضاف "مما لا شك فيه أن هذه خطوة مهمة في زيادة الجهود المنسقة التي يبذلها أعضاء المجتمع الدولي للتغلب على العقوبات غير القانونية، التي تستخدمها الولايات المتحدة وحلفاؤها كبديل للدبلوماسية.

 

وأشار لافروف أيضًا إلى أن المحادثات مع الجانب الإيراني ستشمل تبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية الملحة.

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