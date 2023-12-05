المرأة في مجال العلوم.. كاميرونيتان تفوزان بجائزة

في المناطق الريفية في شمال الكاميرون، تعد مهنة العلوم نادرة بالنسبة لمعظم النساء، خالفت شابتان هذا الاتجاه ، وفازت بجائزة علمية مرموقة في 8 نوفمبر.

تغلبت سابين أديلين فانتا يادانغ، 32 عاما، وهي طبيبة في علم الأعصاب، وهاديدجاتو دايرو، 33 عاما، وهي طبيبة في علم وظائف الأعضاء الخلوية، على التحيز المجتمعي للفوز بجائزة لوريال اليونسكو للمواهب الشابة للنساء في مجال العلوم، لعملهما على قوة النباتات الطبية.

تم اختيار العالمين الشابين من بين 30 عالما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى للفوز بالجائزة في 8 نوفمبر في حفل أقيم في بوتسوانا.

تمت الإشادة بفانتا وهاديجاتو لعملهما على إمكانات النباتات الطبية التقليدية في الكاميرون لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض الزهايمر.

يعمل العالمان الشابان معا في مختبر معهد البحوث الطبية ودراسة النباتات الطبية (IMPM) في العاصمة ياوندي.

الطب التقليدي المتوارث معترف به كقطاع صحي في حد ذاته في البلاد.

يعتقد Hadidjatou أن لحاء جوز الكولا (Garcinia Kola) يمكن أن يحسن صحة القلب والأوعية الدموية.

تعتمد فانتا على حليب الجوز ، الذي يستهلك على نطاق واسع في وسط إفريقيا ، المستخرج من نبات اشتهر محليا بخصائصه الطبية منذ آلاف السنين.

في مواجهة العلاجات التقليدية باهظة الثمن لإبطاء مرض الزهايمر ، يأمل الباحث في إثبات أن هذا النبات سيجعل من الممكن "مكافحة انحطاط الخلايا العصبية وتقليل التوتر في الدماغ المصاب".

"مستقبل أفريقيا في أيدي علمائها"، تقول فانتا، مع منح بقيمة 10,000 يورو و 15,000 يورو مصاحبة لجائزة المواهب الشابة ، ستكمل حديدجاتو أطروحتها وستواصل فانتا بحثها في جامعة إبادان ، في نيجيريا المجاورة.

قالت حكومة الكاميرون، إن نحو عشرين شخصا بينهم نساء وأطفال قتلوا، في هجوم جديد على قرية نفذه انفصاليون يتحدثون الإنجليزية في غرب الكاميرون حيث يقاتل هؤلاء المتمردون والجيش بعضهم البعض منذ سبع سنوات.

قال فيكتور أري نكونغو، الوزير المسؤول عن مكتب رئيس الجمهورية، لإذاعة مينغوت الحكومية، إن وقعت المأساة أثناء الليل في قرية إغبيكاو (المنطقة الجنوبية الغربية). «قتل أكثر من عشرين رجلا وامرأة وطفلا، هذا غير مقبول».

منذ نهاية عام 2016، حرض نزاع مميت الجماعات المسلحة المؤيدة للاستقلال ضد قوات الأمن، واتهم كل منها بارتكاب جرائم ضد المدنيين من قبل المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة، في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية، التي تسكنها بشكل رئيسي الأقلية الناطقة باللغة الإنجليزية في هذا البلد الذي يغلب عليه الناطقون بالفرنسية في وسط أفريقيا.

وفي منتصف الليل، هاجم "الإرهابيون" "باستخدام الأسلحة النارية والأسلحة التقليدية، مما أسفر عن مقتل حوالي عشرين شخصا وإصابة سبعة بجروح خطيرة، وإحراق حوالي عشرة منازل"، حسبما قال فيانغ ميكالا، محافظ مقاطعة مانيو، حيث تقع إغبيكاو، للإذاعة الحكومية.

ونسبت وسائل الإعلام الحكومية الهجوم إلى متمردين انفصاليين تشير إليهم السلطات بشكل منهجي باسم "الإرهابيين".

بيا ، 41 عاما في السلطة -

قال أحد سكان القرية، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، إن "حدث ذلك في الساعة 4 صباحا. جاء شبان يحملون البنادق وأطلقوا النار على السكان الذين كانوا نائمين في منازلهم وأشعلوا النار في كتلة كاملة من المنازل».

وتابع قائلا: "لقد انتشلنا بالفعل 23 شخصا من تحت الأنقاض، بعضهم لا يمكننا حتى التعرف عليهم بسبب الحريق".

وقال المقيم "نعتقد أنه مرتبط بيوم 6 نوفمبر، الذكرى السنوية لوصول الرئيس بول بيا إلى السلطة"، مضيفا أنه "كان من المقرر عقد اجتماع للتجمع الديمقراطي للشعب الكاميروني، الحزب الرئاسي القوي.

ويحكم الكاميرون، التي يبلغ عدد سكانها نحو 30 مليون نسمة، بقبضة من حديد منذ 41 عاما حتى اليوم الرئيس بول بيا البالغ من العمر 90 عاما.