الرئيس النيجيري يأمر بالتحقيق بعد مقتل 85 شخصا في غارة بطائرة بدون طيار

أمر الرئيس النيجيري بولا تينوبو، بإجراء تحقيق شامل في هجوم عسكري بطائرة بدون طيار خلال عطلة نهاية الأسبوع أسفر عن خسارة مأساوية لما لا يقل عن 85 شخصا ، بمن فيهم النساء والأطفال ، في شمال كادونا.

وزار اللفتنانت جنرال تاوريد لاغباجا، قائد الجيش النيجيري، شخصيا قرية توندون بيري للإعراب عن اعتذاره عن الغارة الجوية، أثناء وجوده في مستشفى كادونا الذي يعتني بالجرحى ، أكد للضحايا أنه سيتم الاعتناء بفواتيرهم الطبية.

ويلقي هذا الحادث المحزن الضوء على نمط مقلق من الهجمات الجوية القاتلة التي يشنها الجيش النيجيري، مما يضيف إلى سلسلة من الهجمات على المدنيين التي أبرزها تقرير خاص لرويترز في يونيو/حزيران.

وتقع كادونا على بعد 163 كيلومترا (101 ميل) من العاصمة أبوجا، وهي واحدة من عدة ولايات في شمال غرب وشمال وسط البلاد تتصارع مع عمليات الخطف والقتل على أيدي الجماعات المسلحة.

وقد استخدمت قوات الأمن الضربات الجوية في جهودها لمواجهة هذه التهديدات.

وأبلغت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ رسميا عن 85 حالة وفاة و66 إصابة، على الرغم من أن الشهود يدعون أن العدد الفعلي أعلى. على الرغم من وجوده في قمة المناخ COP28 في دبي.

أشار الرئيس تينوبو إلى حادث ليلة الأحد على أنه "حادث تفجير" ، معتبرا أنه "مؤسف للغاية ومزعج ومؤلم" ، وفقا للمتحدث باسمه أجوري نجيلالي.

وردا على هذه المأساة، دعا الرئيس تينوبو إلى إجراء تحقيق دقيق وشامل في الحادث. وبينما يحث على الهدوء بين الجمهور، يشدد على ضرورة أن تقوم السلطات بفحص الحادث بجدية.

أعلنت السلطات النيجيرية، اليوم الثلاثاء ، مقتل 85 مدنيا على الأقل عن طريق الخطأ، بغارة نفذتها طائرة مسيرة تابعة للجيش النيجيري في ولاية كادونا شمال غرب البلاد.

ووجه الرئيس النيجيري بولا تينوبو - وفقا لوكالة أنباء (أسوشيتد برس) الأمريكية - بإجراء "تحقيق شامل في الحادث".

وأوضحت الوكالة الوطنية النيجيرية لإدارة الطوارئ، أن "مكتب المنطقة الشمالية الغربية تلقى تفاصيل من السلطات المحلية تفيد بأن 85 جثة دفنت حتى الآن ولا يزال البحث مستمرا".

كان الجيش النيجيري أعلن - في وقت سابق - أن غارة نفذتها إحدى مسيراته أصابت عن طريق الخطأ قرويين كانوا يشاركون في مهرجان دون الإعلان عن أي حصيلة.