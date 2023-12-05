تشكيل البنك الأهلي الأساسي في مواجهة الإسماعيلي بالدوري

أعلن طارق مصطفى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالبنك الأهلي التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة الإسماعيلي التي تنطلق بين الفريقين عند السابعة من مساء اليوم الثلاثاء لحساب منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.



وضم تشكيل البنك الأهلي الأساسي في اللقاء كل من ..

حراسة المرمى : محمد أبوجبل.

خط الدفاع : أيمن أشرف، امير مدحت، اسحاق يعقوبو ، محمد بسيوني.

خط الوسط :سيرجى اكا ، سعيدو سيمبوري، أحمد مدبولى، كريم بامبو، عماد فتحى.

خط الهجوم: أسامة فيصل.

بينما جاء بدلاء فريق البنك الأهلي كما يلي :حسن شاهين، عاصم صلاح، احمد سعيد ، إبراهيم حسن، محمودسيد، جريندو، معاذ الحناوي، محمود قاعود ،أحمد النادرى.



وعلى صعيد منافسات مسابقة الدوري ، حقق فريق طلائع الجيش انتصارًا بثنائية من دون رد على نظيره بلدية المحلة ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم على ملعب الغزل ، لحساب الجولة ذاتها من البطولة.

وارتقى طلائع الجيش بهذا الانتصار الانتصار إلى الترتيب الثالث بجدول المسابقة المحلية ، بينما يأتي فريق بلدية المحلة في الترتيب الثالث عشر بجدول المسابقة المحلية.