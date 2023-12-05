طلائع الجيش يفوز بثنائية على بلدية المحلة في الدوري

حقق فريق طلائع الجيش انتصارًا على نظيره بلدية المحلة بثنائية من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب غزل المحلة ، لحساب منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.



بتلك النتيجة تمكن فريق طلائع الجيش من رفع رصيده إلى 14 نقطة محتلاً الترتيب الثالث في جدول البطولة المحلية ، بينما تجمد رصيد البلدية عند النقطة 9 في الترتيب الثالث عشر.

وتمكن طلائع الجيش عبر لاعبه كريم طارق ، من بدء التسجيل في اللقاء عند الدقيقة 22، قبل أن يضاعف محمد فتح الله النتيجة للفريق العسكري بالتوقيع على ثاني الأهداف في الدقيقة 27.

تشكيل الفريقين ..

وبدأ طلائع الجيش اللقاء بتشكيل ضم كل من ..

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: خالد سطوحى ، محمد فتح الله ، أحمد عبد الرحمن "زولا" ، أحمد متعب.

خط الوسط: حميد ماو ، عبد الرحمن شيكا ، فريد شوقى.

خط الهجوم: يسرى وحيد ، كريم طارق ، جودين شيكا.



بينما خاض البلدية المباراة بكل من ..

حراسة المرمى : أحمد حسين.

خط الدفاع : نور الزموري ،محمد عبد الرازق ، أحمد رضا ، هشام حافظ.

خط الوسط : يوسف حسن ، ماجد هاني ، عبد الرحمن اللاهوني ، محمد أميسي ، فيبو حكيم.

خط الهجوم : حسام أشرف.