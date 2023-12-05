سكان حوض نهر آثى يستخدمون محلول تصفية للمياه النظيفة كينيا

يختنق نهر آثي، الواقع على مشارف العاصمة الكينية نيروبي، بالبلاستيك والنفايات الأخرى، لا توجد مياه بالأنابيب أو نظام صرف صحي في المنطقة، وقد جعل الجفاف إمدادات المياه النظيفة أكثر ندرة وتكلفة.

ومرتين في الأسبوع، ستملأ الشاحنات التي تحمل ما بين 5,000 و10,000 لتر (1,300 إلى 2,600 جالون) من المياه محطات البيع عبر نهر آثي، حيث يمكن للسكان شراء 20 لترا (خمسة جالونات) مقابل 20 شلن كيني (0.16 دولار).

وتحتاج الأسرة المكونة من أربعة أفراد إلى حوالي خمسة جالونات في اليوم، ويبلغ الدخل الأسبوعي حوالي 13 دولارا، وفقا لبيانات وزارة المالية الكينية.

يعتمد الكثيرون على بدائل غير آمنة إذا فاتتهم المخزونات المنقولة بالشاحنات.

جويس نغوي البالغة من العمر ستة وأربعين عاما تأخذ جراكن أصفر وتتوجه إلى مستنقع لسحب المياه لتنظيف ملابس عائلتها والطهي.

يقول نغوي: "في بعض الأحيان، نصل إلى محطات بيع المياه ونجد أن الطابور طويل ثم تنتهي المياه وعليك الانتظار".

"في معظم الأوقات ، لا تملك المال لشراء حتى المياه المالحة التي تباع حولها لذلك، ليس لدينا خيار سوى استخدام مياه المستنقعات".

جزء من المستنقع اللزج مسدود بزنابق الماء المتضخمة.

ليس لدى Ngui فلتر مياه ، لذلك لا يمكنها تحويل مياه المستنقع إلى شيء مناسب للشرب.

ويوضح أن نغوي تريد مرشحا، "حتى نتمكن من ترشيح المياه القذرة وشربها". خلاف ذلك ، "لديها فقط الجراثيم والأمراض".

بالنسبة للسكان الذين تم تجهيز منازلهم بمرشحات المياه ، التي توزعها منظمة محلية غير ربحية ، فإن النهر القريب - على الرغم من تلوثه وتعرضه للجفاف وغير آمن للشرب عادة - أصبح مصدرا أرخص وأحيانا أكثر موثوقية للمياه النظيفة.

وبينما يقول المدافعون إن القضايا الأساسية مثل الجفاف الناجم عن تغير المناخ وسوء إدارة المياه تحتاج إلى معالجة عاجلة ، فإن الحلول مثل المرشحات تحدث فرقا قصير الأجل لأن عمليات التسليم غالبا ما تكون غير كافية لاحتياجات الأحياء.

تقوم منظمة Bucket Ministry غير الربحية بتزويد المجتمعات حول نيروبي وأجزاء أخرى من كينيا بفلاتر المياه سهلة الاستخدام.

وقدمت أكثر من 600 فلتر ، صنعتها شركة سوير لتصفية المياه ، للأسر في أربعة أحياء على نهر آثي منذ أغسطس وتخطط لزيادة هذا العدد إلى 6.

الأجهزة بحجم زجاجة ماء صغيرة ومزودة بأنبوب خرطوم على دلو.

يمكنهم تصفية المياه من النهر والمستنقعات القريبة إلى مياه صالحة للشرب يمكن استخدامها من قبل السكان.

المقيمة جوزفين موتيل ، التي تمتلك فلتر مياه ، ترى بالفعل الفوائد.

"لقد كنت مريضا في كثير من الأحيان وأزور المستشفى حيث يتم فحصي وقيل لي إنني مصاب بالتيفوئيد أو الطفيلي أو الإسهال، إن غلي الماء (لقتل الفيروسات والبكتيريا) مكلف لأن غاز الطهي باهظ الثمن".

"الآن لدي هذا الفلتر ، سيساعدني كثيرا."

ويشير ديريك ميسولامو ، المدير القطري للمجموعة، إنه يقوم بتصفية كل جرثومة أو ممرض يسبب الأمراض التي تنقلها المياه، إنه مصمم بطريقة تحتوي على ثقوب دقيقة لا تسمح بمرور تلك الجسيمات التي تسبب الأمراض التي تنقلها المياه."

تاريخيا ، نهر آثي هو منطقة شحيحة المياه ، وتحولت الأراضي العشبية إلى اللون البني من أشعة الشمس الحارقة وتركت مساحات شاسعة من الأراضي دون حرث حيث لم يتمكن السكان من زراعة الأراضي الجافة.

وقد أدت المواسم المتتالية من الأمطار والجفاف الفاشلين، المدفوعة بتغير المناخ الذي يسببه الإنسان والظواهر المناخية المتتالية التي تحدث بشكل طبيعي في النينا، إلى تفاقم حالات النقص.

كما تقول نامينيا دانيال نابوري ، خبيرة البيئة وتغير المناخ من جامعة أفريقيا الناصرية، لقد كان لتغير المناخ تأثير مدمر طويل الأجل وقصير الأجل على الموارد المائية في كينيا ، وخاصة الأراضي الجافة.

لقد رأينا أن معظم الموارد ، وخاصة المياه السطحية ، آخذة في الانخفاض بسبب آثار تغير المناخ

وتقوم الحكومة المحلية في مشاكوس بإزالة الطمي من النهر وتنظيفه، لكن معظم التلوث، بما فيك الأكياس والزجاجات البلاستيكية، يحدث عند المنبع، حيث يقوم السكان في المناطق الأكثر فقرا في نيروبي بإلقاء النفايات في نهر نيروبي الذي يتدفق بعد ذلك إلى نهر آثي.

وتقول السلطات المحلية،إنها تتخذ إجراءات صارمة ضد الصناعات التي تتخلص من النفايات الكيميائية والملوثات الأخرى في نهر آثي.

يقول جاريم أوموجي، رئيس قسم الصحة المجتمعية في جامعة أمرف الدولية، إن ندرة المياه مشكلة في جميع أنحاء كينيا.

"44 من كل 100 شخص (في كينيا) غير قادرين على الحصول على مياه الشرب النظيفة والآمنة. هذا يخبرك بعدد الأمراض التي تأتي في المجتمع ويترك ذلك وشأنه، مقدار الأموال التي يتعين على الحكومة استخدامها لرعاية المرضى بسبب ما كان بإمكاننا تجنبه لمجرد نقص المياه".

وتقول بيانات من وزارة الصحة في مقاطعة ماشاكوس، التي يعد نهر آثي جزءا منها، إن 4 من أصل 10 حالات في عيادات الصحة العامة في المنطقة مرتبطة بالأمراض المنقولة بالمياه.

وتوفي ما لا يقل عن 10 أشخاص في أعقاب تفشي الكوليرا في منطقة مافوكو في المنطقة بين أكتوبر من العام الماضي ومارس.

وتقول إليزابيث مويكالي، وهي مقيمة أخرى في حوض نهر آثي، إن فلتر المياه قد حسن صحة أسرتها.

"عندما لم يكن لدينا دلو (التصفية) هذا ، كنا نعاني حقا. كنا دائما ندخل ونخرج من المستشفيات لأن المياه التي كنا نستخدمها كانت قذرة. حتى بعد غليها ، لا تقتل جميع الجراثيم.

كان أطفالي يشكون، وكان زوجي يشكو، وكانوا يعانون من الإسهال وآلام في المعدة والتيفوئيد".

"ولكن عندما حصلنا على هذا الدلو ، كنا نقوم بتصفية المياه الآن ، واختفت جميع مشاكلنا الصحية."

يقول الخبراء إنه في حين أن فلاتر المياه جديرة بالاهتمام، إلا أنه لكي ينجح مشروع مثل هذا، يجب توسيع نطاقه للوصول إلى ملايين الأشخاص في وضع مماثل للسكان على ضفاف نهر آثي.