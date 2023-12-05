الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فيلم  The Hunger Games يحتل المركز الثاني بشباك التذاكر

فيلم The Hunger Games
فيلم The Hunger Games

تصدر فيلم The Hunger Games :The Ballad of Songbirds & Snakes شباك التذاكر الأمريكي، إذاحتل المركز الثاني بعد تراجعه في قائمة الإيرادات، وذلك في يومه الـ17 بدور العرض، محققا 40 مليون دولار، ليصل إجمالي الإيرادات المحلية التي حققها الفيلم 120.9 مليون دولار.

 

وحقق فيلم The Hunger Games إيرادات في السوق الخارجية بلغت 122.7 مليون دولار، ليرتفع الإيرادات الكلية للفيلم لـ243.6 مليون دولار.

 

تفاصيل فيلم The Hunger Games

الفيلم مأخوذ من رواية The Ballad of Songbirds and Snakes لعام 2020 للكاتبة سوزان كولينز، ويحمل توقيع المخرج فرانسيس لورانس، وتدور أحداث الفيلم قبل أحداث الجزء الأول الذي تم تقديمه عام 2012 بعنوان The Hunger Games.

 

ويجمع الفيلم في بطولته كلا من وم بليث، وراشيل زيجلر، وبيتر دينكلاج، وجيسون شوارتزمان، وهنتر شيفر، وجوش أندريس ريفيرا، بالإضافة إلى فيولا ديفيس.

فيلم The Hunger Games
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