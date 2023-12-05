عمومية الفروسية تعتمد جدول الأعمال بالكامل

أعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للفروسية برئاسة المهندس هشام حطب ، جدول الأعمال بالكامل ، ومحضر الجمعية العمومية التى عقدت العام الماضى ، كما وافق الأعضاء على خطة النشاط للموسم الرياضى الجديد 2023/2024 ، والميزانية المقترحة أيضا ، وأعلن ممثلوا أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددها 14 ناديا وهيئة رياضية تأييدهم الكامل لمجلس إدارة الاتحاد ، وجميع القرارات التى اتخذها مجلس الإدارة خلال الفترتين الماضية والحالية لصالح اللعبة .

أثنى المستشار محمد الدمرداش رئيس نادى الزهور على البطولات المتعددة والمختلفة التى نظمها الاتحاد الموسم الماضى ، وبدايته القوية هذا الموسم بتنظيم البطولة الدولية التى أختتمت الأسبوع الماضى بمزرعة رباب بسقارة والتى بلغت قيمة جوائزها مليون جنيه مصرى ، وأعرب الدمرداش عن سعادته بروح الود التى سادت الجميع خلال الجمعية .

قال المهندس هشام حطب أنه يتقدم لأعضاء الجمعية العمومية بمزيدا من الشكر والعرفان على الرقى الذى ظهر به الجميع خلال مناقشة جدول الأعمال الذى لم يستغرق سوى 20 دقيقة فقط ، معربا عن سعادته وأمتنانه لمنظومة الفروسية بالكامل من أندية وفرسان وحكام ومصممين موانع وسياس على الإلتزام التام بالتعليمات الفتية للمسابقات ، ولقرارات مجلس الإدارة .

أضاف حطب أن الاتحاد استحدث عدد من البطولات للبراعم والأشبال والناشئين تهدف إلى رفع الروح الفتية والبدنية ، واكتساب الثقة بالنفس ، والتعود على المنافسات الخارجية ، نظرا لإقامة هذه البطولات بالإشتراطات والنظم الدولية .

حضر الجمعية جميع الأندية والهيئات الرياضة المسجلة بالاتحاد ، والتى تضم أندية الزهور والشمس وسموحة وسبورتنح ، وأصحاب الجياد ، وجرين بلازا ، والمعادى ، وفروسبة الجزيرة ، والجزيرة ، وكوتكورد السلام ، والشرطة ، والحرس الجمهوري ، والجمعية الرياضية ، والقوات المسلحة .