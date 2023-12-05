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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الديوان الأميري الكويتي: الحالة الصحية لأمير البلاد مستقرة

الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح

 

أكد وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح أن الحالة الصحية لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء، "مستقرة".

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وأعرب الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح عن أمله في أن ينعم المولى - تعالى - على أمير الكويت بالصحة والعافية، وأن يمن علية بالشفاء العاجل.

وفي سياق متصل أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء تمسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق لإقامة دولته المستقلة..منوها بأن الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي ناقشت اليوم في الدوحة العدوان الإسرائيلي على غزة ومآلاته في ظل تقاعس المجتمع الدولي.

وأعرب الشيخ تميم - في تدوينة عبر منصة "إكس" /تويتر سابقا/ وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا) - عن تطلعه أن تسهم نتائج القمة الخليجية في توطيد دعائم العمل الخليجي المشترك بما يعود بالنفع على الشعوب الخليجية.

وكانت القمة الـ44 للقادة الخليجيين قد اختتمت أعمالها في وقت سابق اليوم بالدوحة ، حيث حلت تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني على رأس جدول الأعمال وسط تأكيدات على ضرورة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد في غزة.

 

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