ندوة تثقيفية عن الحقوق السياسية وتمكين المراة بكلية حقوق سوهاج

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن المواطنة والانتماء ليست شعارات بل سلوك فعلى، فالمشاركة السياسية الفعالة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تعني الحفاظ على الأرض والوطن لكونه فرض وواجب وطني على كل مواطن، مؤكداً على أهمية مشاركة المرأة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك إيماناً من الدولة المصرية بالدور الرائد لها و تمكنيها اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً من أجل المشاركة في النهوض بالمجتمع وخاصة في هذه المرحلة الراهنة، والتي تتطلب منا التكاتف جميعاً والوقوف بجانب وطنا.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية التي نظمتها كلية الحقوق تحت عنوان" الحقوق السياسية وتمكين المرأة" وذلك بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، بحضور الدكتور رابح رتبب عميد الكلية، النائب زكريا حسان عضو مجلس النواب، المستشار محمد عاطف رئيس النيابة الإدارية بسوهاج، ووكلاء الكلية وروساء الأقسام و عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

وأشاد النعماني خلال الندوة بالانجازات العديدة التي تحققها المراة، وذلك في ظل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، فى إطارِ أهدافِ التنميةِ المستدامةِ، مشيداً بكلية الحقوق وطلابها المتميزين، والذين سيحملون على عاتقهم الدفاع عن الحق والعدل بالمستقبل القريب، معلناً عن تعيين ١٠ طلاب أوائل الدفعة معيدين بالكلية.

واستهل الدكتور رابح رتيب بتوجيه كلمة شكر وتقدير للدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة والذي يحمل كل معاني ومقومات القائد الناجح والحاسم في قراراته، و يسعي جاهداً للتطوير والعمل الجاد لتكون جامعة سوهاج في مصاف الجامعات المتقدمة، داعياً الطلاب على ضرورة المشاركة الانتخابية التي تعد طريقًا نحو النهضة وأمرًا حتمياً والتزامًا تجاه الوطن، مضيفاً ان رئيس الجامعة كرم الطلاب المتميزين والمتفوقين بكلية، مقدماً خالص التهنئة والأمنيات لهم بالتوفيق فى حياتهم العملية ومستقبلهم المهني.

كما دعا النائب زكريا حسان طلاب الكلية إلي ضرورة النزول والمشاركة الإيجابية بالإنتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكداً انه لابد من ان نعي دورنا البناء في حث بعضنا البعض حيال المشاركة، لانه واجباً وطنياً ويعزز صورة الدولة المصرية.