الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الإسكان من عمان: تجربة مصر في إنشاء المدن تعد الأكبر على مستوي العالم

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع


التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سعود بن هلال البوسعيدي، محافظ مسقط - عاصمة سلطنة عمان، لعرض التجربة المصرية فى مجال التنمية العمرانية، وبخاصة إنشاء المدن الجديدة، بحضور الوفد المرافق للوزير، ومسئولى محافظة مسقط، وذلك خلال ثانى أيام زيارته لسلطنة عمان.


وخلال اللقاء، تم استعراض التجارب والمشاريع المتعلقة بمجال الإسكان والتخطيط العمراني فى البلدين، كما استعرض وزير الإسكان التجربة المصرية في بناء المدن الجديدة، ومكتسبات النهضة العمرانية الكبيرة التى تشهدها الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.


وأكد الجزار، أن تجربة الدولة المصرية في إنشاء المدن الجديدة، تعد واحدة من أكبر التجارب على مستوى العالم، إن لم تكن التجربة الأكبر على الإطلاق، فلدينا عشرات المدن الجديدة، ومنها مدن الجيل الرابع، وهى مدن ذكية مستدامة، تراعى المعايير البيئية، والتغيرات المناخية، ويتم التوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بها، وتعمل على تحقيق جودة الحياة للمواطنين.


كما التقى وزير الإسكان، والوفد المرافق له، ملهم الجرف، نائب رئيس جهاز الاستثمار العمانى، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات بمصر، وخاصة في المدن الجديدة، حيث أكد الوزير أن مصر سوق واعدة للاستثمار العقارى، والفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات، نظراً لما تشهده منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، من نهضة عمرانية وحضارية غير مسبوقة.

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