رئيس شعبة الأقمشة والمنسوجات بغرفة القاهرة: التهريب يدمر الإنتاج المحلى

المهندس سمير عوض، رئيس شعبة الأقمشة والمنسوجات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أوضح : أن المشكلات التي تواجه صناعة الملابس والمنسوجات تتمثل في ارتفاع أسعار المواد الخام وأجور العمال وتكلفة الخدمات المساعدة مثل الإيجارات، الكهرباء، النقل، وتراجع الطلب بسبب عدم المقدرة على الشراء ونزوح العمالة الماهرة للعمل بأجر اكبر في بعض المهن الأخرى.

مضيفاً أن مشكلة التهريب موجودة في كل دول العالم وهو الأخطر لتأثيرها السلبى على الإنتاج المحلى .

وأوضح " عوض " أن الدولة تعمل بكل جهد لتحقيق مناخ مناسب وتسهيل عملية تراخيص المصانع والمنشأت والشركات وتشجيع أصحاب المحال على التصنيع .

مطالباً بضرورة تشجيع الاستثمار وطرح برامج ودورات فى جميع المجالات الاقتصادية و تطوير المعارض على مستوى الداخل والخارج ، إلى جانب خلط برنامج تعليمى توعوى لشرح متطلبات السوق وتفعيل دور البورصة عالميا ودمج المصانع المتعسره للقطاع الخاص .