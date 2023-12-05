كلية الطب البيطري بجنوب الوادي تُوعي طلابها بالمشاركة السياسية

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة جنوب الوادي،في قنا، اليوم الثلاثتاء، ندوة توعوية حول تعزيز المشاركة السياسية بين الصحة النفسية والواجب الوطني.

تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور سامي عبد الرؤوف عميد كلية الطب البيطري، وبحضور الدكتور أشرف الغنيمي وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب والدكتور سراج الدين سلطان و كيل الكلية للدراسات العليا و البحوث.

أوضح الدكتور سامي عبد الرؤوف عميد الكلية، مفهوم المشاركة السياسية وأهميتها وأهدافها، والدوافع المختلفة للمشاركة السياسية، كما أكد على ضرورة مشاركة الطلاب في الانتخابات الرئاسيه المقبلة 2024 لأنها تعد واجبا وطنيا وقوميا.

وذكرت الدكتورة هالة خير سنارى أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية، دور الشباب الجامعي فى المشاركة السياسية، والتحديات النفسية والاجتماعية المؤثرة على المشاركة السياسية، وآليات تعزيز المشاركة السياسية لدي الطالب الجامعي، والمشاركة السياسية وسمات الشخصية الإيجابية.

وعرضت الدكتورة شريهان إبراهيم منصور مدرس قانون المرافعات بكلية الحقوق، ماهية المسؤولية الوطنية ومظاهرها، وتحدثت عن حق التصويت في الانتخابات، وقالت إنه يعد واجب وطني، فالمشاركة في الإدلاء بصوتك بحرية وبكامل إرادتك يعد التطبيق الفعلي للمسؤولية الوطنية علي أرض الواقع.

وأضافت أن للطالب الجامعي دور أن يكون نموذجا فعالا في المجتمع، وأن يكون إيجابيا ويشاركويدلي بصوته بكل وضوح وشفافية، لأن حق الانتخاب هو حق كفله له القانون والدستور.