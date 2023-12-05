محافظ الدقهلية يتفقد المعدات الهندسية بالحملات الميكانيكية في المنصورة وأجا

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء بتفقد المعدات الهندسية داخل الحملات الميكانيكية لمركزي المنصوره واجا للوقوف علي مدي استعدادهم وجاهزيتهم لمجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها .

جاء ذلك بحضور المهندس خالد جلال مدير الحملة الميكانيكية بالمحافظة ، واللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة نبروه و غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس ، و محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصوره ، و ريهام الحلو نائب رئيس مركز ومدينة طلخا .

واوضح " مختار " بأننا قمنا بمراجعة وصيانة كافة المعدات الهندسية بمراكز ومدن المحافظة ووضعنا خطة مسبقة لصيانة جميع المعدات وشراء معدات جديدة من الخطة الاستثمارية لدعم منظومة النظافة بالمحافظة ومجابهة جميع الأزمات ونحن علي أتم استعداد لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تحدث في اي وقت .

وأكد " المحافظ " علي أن إدارة اي أزمة والسيطرة عليها أساس نجاحها هو الجاهزية الكاملة والاستعداد المسبق علي أسس فنية وعلمية مدروسة ، وضرورة الاستعداد الدائم والمستمر تحسباً لوقوع أي أزمة أو كارثة لقدر الله .

وقال " مختار " قمنا بشراء معدات جديدة بكافة أنواعها بمبلغ وقدره نصف مليار من الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال 4 سنوات الماضية ، تشمل معدات متنوعة ما بين سيارات قلاب واوناش وزاحف ومكنسيات وسيارات كسح امطار وغيرها ، بالإضافة إلي صيانة كافة معدات الحملة الميكانية بالوحدات المحلية.

وصرح " المحافظ " بأن إجمالي عدد المعدات بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة بلغ ما يقرب من 1000 معدة متنوعة ما بين لوادر وحفارات واوناش وسيارات قلاب ومكنسيات وهما كالتالي ( 217 سيارة 5 طن قلاب ماركة ميتسوبيشي وشفورليه - 74 سيارة 10 طن قلاب ماركة مرسيدس وايفكو وميتسوبيشي وفورد - 36 سيارة 20 طن قلاب مرسيدس - 36 سيارة سوزوكي نصف قلاب - 48 مكبس سعة 6 متر و 16 متر و 20 متر مكعب ماركة ميتسوبيشي ومرسيدس وهيونداي - 47 سيارة كسح سعة 10 متر ماركة مرسيدس ومان - 45 مقطورة كسح سعة 4 متر - 163 جرار ماركة بيلا روس ورماني - عدد 1 ونش 40 طن وعدد 1 ونش 20 طن ماركة جروف وليبهير - عدد 2 حفار ماركة دوسان - عدد 17 مكنسيه لكنس الأتربة ماركة بردسون - عدد 30 سيارة اصلاح أعمدة كهرباء ماركة ميتسوبيشي وشفورليه - عدد 149 لودر زاحف مفصلي 1 متر و 2 متر ماركة قطر بلر وكوماتسو وزاحف ببوكات - عدد 3 جليدر ماركة قطر بلير)

وأشار " مختار " الي أن الدقهلية تحتل دائماً مراكز متقدمه في الاستعداد التام والجاهزية الكاملة لمجابهة أي أزمات او كوارث طبيعة بفضل قوتها البشرية وما تمتلكه من معدات هائلة بمختلف أنواعها منها معدات إنقاذ ومعدات كسح لمياه الأمطار ومعدات لرفع التراكمات .