إزالة 768 حالة تعدى منذ انطلاق الحملات بمراكز سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن إزالة 768 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، والبناء المخالف بمختلف مراكز المحافظة، منذ انطلاق الحملات المكثفة في الأول من نوفمبر الماضي وحتى نهاية الشهر، وذلك بالتعاون بين الوحدات المحلية، ومديرية الأمن، والإدارات الزراعية، وحماية الأراضي، مشيرا إلى استمرار تلك الحملات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين .

وأوضح اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، والمشرف على حملات الإزالة بتكليف من محافظ سوهاج، أن حالات التعدي التي تم إزالتها جاءت بواقع 716 حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 35 فدان، فيما تم إزالة 52 حالة تعدى مخالفات مبانى على مساحة 6567 متر .

وشدد محافظ سوهاج، في توجيهات أصدرها لجميع الجهات المعنية بالمحافظة بالتصدي بكل حزم لكافة التعديات، والتعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، موجها باستمرار تكثيف الحملات بجميع مراكز المحافظة، والمتابعة المستمرة، والتنسيق اليومي، وتكثيف المرور الميداني لمنع التعديات والإزالة في المهد، بالتعاون بين كافة الجهات؛ لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن الحفاظ على الأراضي الزراعية، ومنع التعدي عليها، باعتبارها ثروة قومية، و المصدر الأساسي لإنتاج الغذاء.