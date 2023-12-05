قومى المرأة بكفرالشيخ ينظم ندوة "المشاركة السياسية للمرأة المصرية"

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، ندوة التوعية التي نظمها فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ برئاسة مقرر فرع المجلس في المحافظة الدكتور أماني شاكر ، بعنوان "المشاركة السياسية للمرأة المصرية" بمركز شباب شنو، لتعزيز المشاركة الفعالة للمرأة وتشجيع السيدات الريفيات للخروج لإدلاء بأصواتهن فى الاستحقاق الرئاسي القادم و ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وحث محافظ كفرالشيخ المواطنين على ضرورة المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم والتعبير عن إرادتهم بصناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية كحق دستوري وواجب وطني له أهميته في مستقبل وطننا، مشيراً إلى دور المرأة الرائد في عملية التنمية، إلى جانب تحسين المستوى السياسي والاجتماعي بالمجتمع.

أكدت مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ الدكتور أماني شاكر، أهمية المشاركة السياسية للمرأة خصوصا بعد تحقيق مكتسبات المرأة المصرية في العهد الحالي من إرساء مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وإستغلال قدرتها علي التأثير في القرار الشعبى.

أشارت " شاكر " إلى تقلد المرأة المصرية المناصب القيادية و تولى مسئولية الحقائب الوزارية و النيابية وظهور المرأة على منصة القضاء تأكيداً على قدرتها فى صنع القرار .

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ الدكتور عزت محروس ، أن وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تنفذ حزمة كبيرة من برامج التوعية والتثقيف السياسى للشباب من الجنسين لتعزيز ودعم مشاركتهم في التعبير عن آرائهم والمشاركة الإيجابية فى كافة المديريات والهيئات التابعة لها، مؤكداً على دور المجلس القومي فى توعية المرأة بحقوقها السياسية ودورها المهم فى المشاركة الإيجابية.