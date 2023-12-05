حملة أمنية تضبط 262 قضية مُخدرات و145 سلاحاً نارياً

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال24 ساعة من ضبط 262 قضية مخدرات، 145 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 85913 حكم قضائي متنوع.

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جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (262) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (295) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (122,088 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (44,900 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (33,500 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (15,907 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 3,925 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 3,160 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت ( 530 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (450 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 400 جرام).

كمية من مخدر فرجينيا وزنت ( 300 جرام).

عدد (711) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:ضبط (145قطعة سلاح نارى بحوزة 123 متهم).. وذلك على النحو التالى :

رشاش .

(9) بنادق آلية.

(21) بندقية خرطوش .

(9) طبنجة.

(105) فرد محلى .

(15) خزينة متنوعة.

(297) طلقة مختلفة الأعيرة .

(195) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكامتنفيذ (85913) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(329) حكم جناية.

(27448) حكم حبس جزئى.

(4530) حكم حبس مستأنف.

(42514) حكم غرامة.

(11092) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (3) تشكيلاتعصابيةضمت (9) متهمين إرتكبوا (31) حادث متنوع.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (40) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (16) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:ضبط (224) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (21738) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين:فحص (55) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام..