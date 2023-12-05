محافظ الدقهلية يتفقد مقار اللجان الإنتخابية بمدارس المنصوره وأجا

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء بتفقد عدد من مقار اللجان الانتخابية داخل المدارس بمركزي المنصوره واجا للوقوف علي مدي الاستعداد والجاهزية لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024 المقرر انعقادها ايام 10و11و12 ديسمبر الجاري .

جاء ذلك بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ، واللواء سمير صدقي رئيس مركز المنصوره ، و حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة اجا .

وقال " مختار " ادعوا جموع شعب الدقهلية بالنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لنصنع ملحمة وطنية يتحدث عنها جميع دول العالم ، ليعلموا ويدركوا مدي وعي الشعب المصري من أجل الحفاظ على أمن واستقرار وطنهم .

حيث تفقد " المحافظ " مدرسة سلكا الاعداديه المشتركة ، ومدرسة أجا الثانوية بنات ووجه لوكيل وزارة التربية ورؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس بتكثيف اعمال النظافة داخل المدارس وخارجها وصيانة واصلاح كافة التلفيات وتجهيز أماكن انتظار الناخبين .

كما وجه " المحافظ " بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية وكلاء وزارة التربية والتعليم والأوقاف والمنطقه الأزهرية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء والمرور علي جميع مقار اللجان الانتخابية للتأكد من جاهزيتها من خلال توفير أماكن إنتظار داخل وخارج المدارس وتجهيز المقار من الداخل والخارج ، بالإضافة إلي تجهيز غرف العمليات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة .

والجدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الازهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ).