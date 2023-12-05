الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

القبض على 3 نصابين استولوا على 5 مليون جنيه من المواطنين

بوابة الوفد الإلكترونية

واصلت أجهزة وازرة الداخلية جهودها فى مجال مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم.

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ضبط عاطلين سرقا 17 بوابة حديدية خاصة بمقابر

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جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح مالية .. فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن "المنوفية – مطروح" عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- 

ضبط (فنى تمريض، وزوجته - مقيمان بدائرة قسم شرطة سرس الليان بالمنوفية) لقيامهما بالإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (2,605,000 مليون جنيه) مـن بعض المواطنين بمحافظة المنوفية بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة وشراء الأجهزة الطبية مقابل أرباح مالية والتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.

ضبط (مالك محل أجهزة كهربائية - مقيم بمحافظة مطروح) لقيامه بالإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (2,500,000 مليون جنيه) من بعض المواطنين بمحافظة مطروح بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل أرباح مالية ، وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وعلى جانب آخر، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في مديرية أمن الشرقية

 من ضبط (عاطلين) حال قيامهما بسرقة عدد 17 بوابة حديدية خاصة "بمقابر" إحدى القرى بدائرة مركز شرطة الزقازيق .

وتبين أن بحوزتهما (سلاح أبيض"سنجة" – عدد من الأقفال الحديدية "مكسورة"– مجموعة من الأدوات المستخدمة فى إرتكاب نشاطهما الإجرامى – دراجة نارية "تروسيكل")، وبمواجهتهما إعترفا بسرقة عدد 4 بوابات حديدية أخرى خاصة بالمقابر بإحدى القرى بدائرة المركز .

 كما تم بإرشادهما ضبط البوابات المشار إليها لدى عميلهما " سئ النية" ( عامل خردة – مقيم بدائرة المركز ) "تم ضبطه".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

 

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