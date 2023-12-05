قائمة شباب بلوزداد المسافرة للقاهرة استعدادا لمباراة الأهلي بدوري الأبطال

أعلن البرازيلي ماركوس باكيتا المدير الفني لـ شباب بلوزداد الجزائري قائمته المسافرة للقاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي في الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد يوم الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة الدولي.



جاءت قائمة شباب بلوزداد لمباراة الأهلي كالتالي:



في حراسة المرمى: رايس وهاب مبولحي، ألكسيس قندوز، رضوان معاشو.

في الدفاع : معاذ حداد، شمس الدين بكوش، أشرف بودرامة، حسين بن عيادة، أيمن بوقرة، مختار بلخيثر.

في خط الوسط: مامادو ساماكي، حسين سالمي، عدلان قديورة، عبد الرؤوف بن غيث، أكرم بوراس.

في الهجوم: إسحاق بوالصوف، مروان زروقي، لامين جالو، عبد الرحمن مزيان، أسامة درفلو، محمد إسلام بلخير، ليونيل وامبا.

وكان الأهلي حقق الأنتصار وتعادل في أول مباراتين له في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، ليتصدر ترتيب المجموعة بـ 4 نقاط، بعدما فوزه على ميدياما الغاني، قبل أن يتعادل مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لمثله.