وكيل زراعة الغربية يتفقد المقرات الإنتخابية بمركز قطور

قام الأستاذ الدكتور خالد على ابوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية صباح اليوم الثلاثاء بجوله ميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الإنتخابية التابعة للإدارة الزراعية بقطور.

وذلك للوقف على مدى جاهزية المقار التي تم اختيارها لعقد اللجان الإنتخابية بداخلها ومتابعة اعمال رفع كفاءتها، وتوفير كافة أوجه الدعم لخدمة العملية الانتخابية. والتقى ابوشادى بالعاملين بالإدارة الزراعية بقطور .

وأشار إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية حق دستوري، وواجب وطني ، وعلى الجميع أن يدرك أن له دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية ، ويجب تحويل هذا الحدث إلى عرس ديمقراطي حقيقي ، بالمشاركة الفعالة وتحفيز جميع المواطنين، بأسرهم وأولادهم وتشجيعهم على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية المقبلة ، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية ، وتوصيل رسالة للعالم أجمع على كوننا دولة ديمقراطية فاعلة ومصيرها بيد أبنائها.