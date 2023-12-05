بقعة زيت في النيل تقطع المياه عن مدينة الأقصر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر عن إيقاف محطة مياه الأقصر وانقطاع المياه عند مدينة الأقصر؛ لوجود بقعة زيتيه بنهر النيل .

وذلك حفاظاً على صحة المواطنين وسيتم التشغيل وعودة ضخ المياه حين زوال البقعة الزيتية.

وأهابت شركة مياه الأقصر بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، في بيان صحفي اليوم، تدبير إحتياجاتهم من المياه.

وشددت الشركة أنه فى حال حدوث طوارئ؛ يتم التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 من أى شبكة أو هاتف:-

- 0952282406

- 0952284116

- 0114799975