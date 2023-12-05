الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

بقعة زيت في النيل تقطع المياه عن مدينة الأقصر

نهر النيل- أرشيفية
نهر النيل- أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر عن إيقاف محطة مياه الأقصر وانقطاع المياه عند مدينة الأقصر؛  لوجود بقعة زيتيه بنهر النيل .

 

وذلك حفاظاً على صحة المواطنين وسيتم التشغيل وعودة ضخ المياه حين زوال البقعة الزيتية.

 

وأهابت شركة مياه الأقصر بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، في بيان صحفي اليوم، تدبير إحتياجاتهم من المياه.

وشددت الشركة أنه فى حال حدوث طوارئ؛  يتم التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 من أى شبكة أو هاتف:-
- 0952282406 
- 0952284116 
- 0114799975

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