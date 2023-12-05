اجتماع طارئ لعمداء كليات جامعة القناة

دعا الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس جميع منتسبي الجامعة للمشاركة الفعالة، والتصويت في الانتخابات الرئاسية؛ باعتبارها واجبا وطنيا، وحقا دستوريا لكل مواطن، في إطار من الديمقراطية الكاملة، مشيراً إلى عقد سلسلة من الاجتماعات اليوم الإثنين الموافق 4 ديسمبر؛ بهدف حث الشباب على المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية القادمة.

مؤكدا أن الجامعة نظمت عددا من الأنشطة والندوات والمبادرات؛ بهدف التوعية وتعزيز المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية؛ لخلق جيل أكثر وعيًا وعلمًا بواجبه الوطني، ومشاركاً في التحول الديمقراطي الذي تشهده مصر لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس لمجلس العمداء والوكلاء الطارئ الذي عُقد بمقر قاعة مجلس الجامعة.

شارك بالاجتماع - الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة.

وأشار الدكتور ناصر مندور ، إلى دور الجامعة الوطني في بناء شخصية الطالب وتنمية روح الولاء للوطن لديهم .

كما أفاد رئيس الجامعة أنه سيتم توفير وسائل نقل لمنتسبي الجامعة لمقر اللجان الانتخابية، وتعريف الطلاب بمقار لجانهم، من خلال الرقم القومي تسهيلا على الطلاب وتحفيزهم للمشاركة في الانتخابات.

وتابع "مندور" أن الانتخابات ستتم على مدار ثلاثة ايام من 10إلى 12 ديسمبر، لافتاً إلى وجود لجان المغتربين في محافظة الإسماعيلية؛ تيسيرا للمشاركة، كما سيتم تشكيل لجان تنظيم داخل كل كلية، يرأسها عميد الكلية وذلك لتنظيم الحشود المشاركة، مع التأكيد على وجود نقاط للتجمع.

وفي نهاية الاجتماع - أكد رئيس الجامعة على ضرورة ظهور جميع منتسبي الجامعة بالصورة المقبولة التي تعبر عن الجامعة، وتعكس صورتها الإيجابية في المشاركة الفعالة.

هذا واستمع الدكتور ناصر مندور إلى خطة العمل داخل جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والتي عرضها الدكتور عادل حسن، حيث أكد أن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية لديها أكثر من 2000 طالب مغترب، سيتم نقلهم إلى مقار اللجان الخاصة بالمغتربين، كما دعا الدكتور محمد عبد النعيم الوكلاء إلى اجتماع لمناقشة كافة التفاصيل الخاصة بمشاركة الطلاب.

فيما أكد الدكتور محمد سعد زغلول أنه سيتم التأكيد على جميع العاملين بقطاع الدراسات العليا على ضرورة ممارسة حقهم الانتخابي واختيار من يمثلهم، بينما أفادت الدكتورة سهير أبو عيشه أنه تم التأكيد خلال مجلس الأمناء والمديرين العموم على أهمية المشاركة.