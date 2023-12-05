سكرتير الإسماعيلية يتفقد عدد من المقرات الإنتخابية بالقصاصين

قام محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية لعدد من المقار الانتخابية بمركزي القصاصين الجديدة وأبوصوير؛ وذلك للوقوف على جاهزية تلك المقرات وإزالة أي معوقات؛ لضمان سير العملية الانتخابية لاختيار رئيسًا للجمهورية والمقرر انعقادها أيام ١٠ و١١و١٢ ديسمبر الجاري في سهولة ويسر.

واستهل السكرتير العام جولته بتفقد مدرسة أحمد عرابي الابتدائية بمدينة القصاصين الجديدة، ومتابعة أعمال رفع القمامة والمخلفات ودهان المقرات الانتخابية من الخارج والبلدورات وتجميل وتطوير محيط المدرسة.

و بحضور رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، ومديرة الإداراة التعليمية بالقصاصين الجديدة.

كما تفقد المعهد الديني الأزهري بأبوخروع التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير؛ للتأكد من توافر كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة لتيسير إجراءات العملية الانتخابية على المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وذلك بحضور رئيس مركز ومدينة أبوصوير، مدير إدارة أبوصوير الأزهرية، ومدير المعهد.

وأكد "أنيس" على ضرورة تزويد المقرات الانتخابية بكشافات الإنارة؛ من أجل توفير إضاءة جيدة.

هذا إلى جانب ضرورة إقامة فراشة وتندات وأماكن انتظار جيدة التهوية، والعمل على توفير وسائل الراحة والأمان للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية القادمة.

كما وجَّه "أنيس" بإعداد خطة بديلة لأماكن دخول وخروج الناخبين في أوقات الذروة وزيادة الإقبال على العملية الانتخابية.

وفي ختام جولته، تفقد "أنيس" أعمال تطوير ورفع كفاءة وتجهيز مقر المجلس المحلي بشارع محمد علي بحي أول الإسماعيلية، من أجل استقبال اللجنة العليا للفرز، وذلك ضمن عدد من المقرات التي سيتم تجهيزها على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

ومن الجدير ذكره، أن عدد المقرات الانتخابية على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية ١٨٤ مقرًا انتخابيًا، وتعداد سكان المحافظة مليون و٤٤٢ ألف و٤٠٢ نسمة، ومن لهم الحق القانوني في التصويت ٩٦٣ ألف و٢٧٣ ناخب، وعدد لجان الوافدين ١٠ لجان، وعدد اللجان العامة ١٠ لجان.

على أن يكون عدد اللجان بحي أول ٧ لجان، حي ثاني ٢٨ لجنة، حي ثالث ١٤ لجنة، مركز الإسماعيلية ٢٣ لجنة، أبوصوير ٢٣ لجنة، القصاصين ١٣ لجنة، التل الكبير ١٤ لجنة، القنطرة شرق ۹ لجان، القنطرة غرب ۱۹ لجنة، فايد ٣٤ لجنة.