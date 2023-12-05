زمزم: مبادرة بر أمان تستهدف تسليم مراكب صيد مجهزة بأربع محافظات

أكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، أن مبادرة بر أمان لدعم الصيادين؛ تستهدف تسليم عدد من مراكب الصيد مجهزة للصيادين من محافظات ( الأقصر – أسوان- قنا – الوادي الجديد )، من الذين لا يمتلكون مراكب و لديهم سابق خبرة في مجال العمل بحرفة الصيد، و يعتمدون عليها كمصدر دخل رئيسي، خاصة وأن المبادرة تأتي في إطار تنفيذ برامج العمل الخاصة بالتمكين الاقتصادي التي تقوم بها مؤسسة صناع الخير للتنمية في مجال دعم الحرف والصناعات التقليدية.

وأضاف: ستقوم المبادرة بتوفير ما يقرب من الـ 600 فرصة عمل جديدة، مابين أعمال الصيد والبيع للأسواق، خاصة وأن المبادرة تحرص على توفير برنامج تدريبي للصيادين ـ ومدهم بمختلف الأدوات التي يحتاج إليها للقيام بعمله مع مراعاة كافة القواعد الخاصة بالصيد مثل تجنب عمليات الصيد الجائر أو استخدام وسائل تضر بالحياة والثروة السمكية بنهر النيل .



ولفت زمزم، إلى أن المبادرة تأتي كإضافة جديدة للمبادرات والمشروعات التنموية التي تقوم بتنفيذها صناع الخير في قطاع التمكين الاقتصادي من أجل توفير فرص عمل تضمن حياة كريمة للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجا والتي من بينها مبادرة استدامة التي يتم من خلالها تدريب السيدات في محافظات الجيزة والفيوم والغربية وأسوان علي الأعمال الحرفية، وتوفير المئات من فرص العمل، ومن خلال مصنع الفيوم للسجاد الذى شاركت منتجاتها في عدد من المعارض داخل وخارج مصر، هذا بالإضافة إلي قيام المؤسسة بتنفيذ عدد من مشروعات دعم صغار الصيادين في عدة محافظات من بينها محافظة الدقهلية بالوجه البحري.

ويشار إلى أن محافظة الأقصر شهدت اليوم الثلاثاء، احتفالية تسليم 300 مركب صيد في أكبر مبادرة لدعم صغار الصيادين من أربع محافظات بصعيد مصر.