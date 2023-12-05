رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يستقبل لجان المراجعة الخارجية لضمان جودة التعليم

تفقد فضيلة الدكتور محمد حسانين عبد اللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، صباح اليوم الثلاثاء، سير العملية التعليمية بمعهدي ابتدائي الغردقة وملحقة الغردقة الابتدائي، للاطمئنان على حسن انتظام العملية التعليمية، في حضور لجان المراجعة الخارجية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بالمعهدين.

وتفقد فضيلته قاعات رياض الأطفال والفصول الدراسية وسير المناهج داخل الفصول، كما ناقش فضيلته بعض الطلاب حول مناهجهم موضوع الحصة الدراسية، وأكد فضيلته أنه قد تم تضافر كافة الجهود لتحقيق معايير الجودة بمعاهد المنطقة، وتذليل أى عقبات وتوفير جميع الاحتياجات، حرصا على تطوير العملية التعليمية بالمعاهد.

يذكر أن المعهدين "ابتدائي الغردقة وملحقة الغردقة الابتدائي" مدرجين ضمن المعاهد المستهدفة خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤م، للحصول على ضمان الجودة والاعتماد، وأثنى الجميع على جهد فريق جودة التعليم بالمنطقة، على جهدهم المبذول لتطوير أداء المعاهد بشكل يحقق جودة التعليم بالمعاهد الأزهرية بمختلف المراحل التعليمية.