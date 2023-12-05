تعزيز التعاون بين جامعتي حلوان وبدر في الفنون والسينما والرعاية الصحية

زار الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، جامعة بدر لبحث سبل التعاون في مجالات الفنون والسينما والقطاع الطبي.

وأكد رئيس جامعة حلوان حرص جامعته على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات لتحقيق التكاملية، وجاءت الزيارة

حضر اللقاء كل من الدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة بدر والدكتور محمد سليمان أمين عام الجامعة ونواب رئيس الجامعة وعمداء كليات الطب والعلاج الطبيعي.

وحضر اللقاء من جانب جامعة حلوان الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد السروجى، الدكتور عماد ابو الدهب، نواب رئيس الجامعة، والدكتورة رشا رفاعي عميد كلية الطب، الدكتور عمر وائل المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة.

فلسفة جامعة حلوان

وأوضح الدكتور قنديل أن فلسفة جامعة حلوان تقوم على كونها جامعة تكنولوجية فنية ذات تخصصات نوعية وفريدة في المجالات التكنولوجية والفنية، مشيداً بتكامل جامعة بدر في مجال الفنون خاصة أنها الجامعة الأولى التي أنشئت كلية للسينما.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن صناعة السينما فى مصر مكلفة تحتاج التعاون والتكامل، خاصة أن جامعة حلوان بها قسم التلفزيون والسينما.

وتطرق الجانبان إلى أهمية التعاون في مجال الفنون بين الجامعتين حيث تُعد جامعة حلوان أم الفنون، كما ناقشا التعاون في القطاع الصحي نظراً لاحتياج الدولة المصرية إلى خريجي المدرسة المصرية في الطب.

واستعرض رئيس جامعة حلوان إمكانيات مستشفى بدر لتعزيز التعاون بين جامعتى حلوان وبدر فى التعاون فى ادارة المستشفى

وأوضح أنه استلم رئاسة الجامعة وكانت نسبة إشغال المستشفى لا تتعدى ال20 في المائة وفى مارس 2023 تم افتتاح المستشفى وتحتوى على 240 سرير وبتستقبل أكثر من 105 آلاف مريض فى العام وبها جميع انواع الطوارئ ، ومجهزة بأحدث التجهيزات.

ثم تطرق الدكتور قنديل ان الجامعة بدأت فى العمل بالمجمع الطبى داخل الحرم الجامعى وبدأ تخصيص الأرض عام ٢٠١٤ ووضع حجر الأساس ٢٠١٧ وفي عام ٢٠٢٣ تم البدء في حفر قواعد الأساس للمجمع الطبي

بسعة ١٦٠٠ سرير.

أكد الدكتور أشرف الشيحي أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين الجامعتين لتطوير العملية التعليمية، وتم عرض فيلم عن جامعة بدر وتوضيح المدينة الطبية التي من المقرر افتتاح أول جزء بها في سبتمبر 2024.

ويأتي لقاء الدكتور قنديل مع إدارة جامعة بدر ضمن حرص الجامعتين على تعزيز أواصر التعاون في مجالات حيوية لخدمةً قطاعات مهمة بالمجتمع المصري.

وفى ختام الزيارة تبادل الدكتور السيد قنديل والدكتور أشرف الشيحى الدروع وتم عمل جولة إلي الكليات التى تسعى الجامعتين بتعزيز التعاون بينهم .