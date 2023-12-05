وكيل زراعة الغربية يتفقد المقرات الانتخابية

أجرى الدكتور خالد على أبوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، صباح اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الإنتخابية التابعة للإدارة الزراعية بقطور، وذلك للوقف على مدى جاهزية المقار التي تم اختيارها لعقد اللجان الانتخابية بداخلها ومتابعة أعمال رفع كفاءتها، وتوفير كافة أوجه الدعم لخدمة العملية الانتخابية.

والتقى أبوشادى، العاملين بالإدارة الزراعية بقطور، مشيرًا إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية حق دستوري، وواجب وطني، وعلى الجميع أن يدرك أن له دورًا إيجابيًا في مسيرة الوطن الديمقراطية، ويجب تحويل هذا الحدث إلى عرس ديمقراطي حقيقي، بالمشاركة الفعالة وتحفيز جميع المواطنين، بأسرهم وأولادهم وتشجيعهم على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وتوصيل رسالة للعالم أجمع على كوننا دولة ديمقراطية فاعلة ومصيرها بيد أبنائها.