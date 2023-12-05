وجبات صحية للطلاب بالمدارس.. وأهمية التغذية السليمة للأطفال

قالت الدكتورة منال عز الدين، الباحثة في معهد تكنولوجيا التغذية، إن التغذية المدرسية لها اهمية كبيرة لبناء جسم الطفل، لذا يجب أن تهتم الأمهات بإعداد "لانش بوكس" صحي لأطفالهن يحتوي على البروتين والمعادن والفيتامينات ومصادر للطاقة، لتقوية الجهاز المناعي.

وأضافت عز الدين في تصريحها لـ"الوفد"، أنه يجب مراعاة أن تكون الوجبة المقدمة للطفل في المدرسة تمثل 30% من احتياجاته اليومية من الغذاء، ويفضل أن يستخدم الخبز البلدي أو البني ذو الحبة الكاملة، مع ضرورة حصول الطفل على وجبة الإفطار قبل ذهابه للمدرسة وتكون عبارة عن ثمرة موز أو كوب زبادي محلي بالعسل الأبيض أو كوب كاكاو باللبن أو بليله باللبن أو حبوب الإفطار باللبن.

وجبات محظورة لأطفال المدارس

وحذرت الباحثة في معهد تكنولوجيا التغذية، من تناول الأطفال للعصائر الجاهزة والمشروبات الغازية لما يشكلانه من ضرر على صحة العظام والاسنان، وأيضًا الشوكولاتة سهلة الفرد لاحتوائها على دهون مهدرجة ذات تأثير ضار على صحة الأوعية والشرايين، واللحوم المصنعة الجاهزة لاحتوائها على نترات ونتريت الصوديوم الضارين بصحة الانسان.

وتابعت: أن من الأكلات التي يحذر وضعها للأطفال في "اللانش بوكس" بالمدرسة، الجبن نباتي الدهن لأن بها دهون مهدرجة ضارة على القلب والشرايين، وأيضًا الفول لسرعه فساده، والحلوى المصنعة لاحتواء العديد منها على ألوان صناعية، والشعرية سريعة التحضير التي أصبح بيعها منتشر أمام المدارس.