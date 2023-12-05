اليوم..3 مباريات في الدوري المصري

تنطلق اليوم الثلاثاء 3 مباريات من الدوري المصري، حيث يلتقي طلائع الجيش أمام بلدية المحلة، والإسماعيلي ضد البنك الأهلي، وسيراميكا كليوباترا أمام إنبي في الجولة الثامنة من عمر المسابقة.





يستضيف بلدية المحلة نظيره طلائع الجيش على ستاد غزل المحلة والتي تبدأ في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.



فيما يلتقي الإسماعيلي مع البنك الأهلي في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة على ستاد الإسماعيلية ، وفي نفس التوقيت إنبي يواجه سيراميكا كليوباترا على ستاد المقاولون العرب.

موقفهم في جدول ترتيب الدوري المصري:



يأتي طلائع الجيش في المركز التاسع برصيد 11 نقطة بينما يحتل بلدية المحلة المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد الإسماعيلي في المركز السادس عشر بـ 4 نقاط خلفه البنك الأهلي بـ 3 نقاط.



بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز العاشر بـ10 نقاط، فيما يحتل إنبي المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط.

