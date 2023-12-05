"الزراعة" تكشف عن أبرز أنشطة مشروع مكافحة وحصر العفن البني في البطاطس

كشفت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، ان اجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، والتي تم فحصها، خلال الموسم الحالي، بلغت حوالي ٨٢٥ طن، فيما تم فحص ١٠٧٦ عينة من تقاوي البطاطس المستورة، بكمية بلغت ٢٦ الف و ٤٤١ طن.

واشارت بلابل وفقا لتقرير رسمي، تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استعرضت خلاله انجازات المشروع، خلال نوفمبر، انه فيما يتعلق باعمال وحدة الرصد والمتابعة، انه يتم متابعة اعمال مهندسي المناطق الخالية يوميا، كذلك مراجعة البيانات المرسله من التابلت إلى منصه إعداد وإستقبال البيانات لكلا من : إستمارات (نقل تقاوي بطاطس الكسر المحلي للزراعة) بعدد (1132 استمارة)، واستمارات (زراعات العروة الشتوية " العروة التصديرية" ) بعدد (803 استمارة)، فضلا عن إستمارات (السحب الحقلى للعروة الشتوية) بعدد (3 إستمارات)، وإستمارات (حصاد للعروة الشتوية) بعدد (6 إستمارت)، كذلك إستمارات تأسيس أراضى جديدة لضمها لملفات المناطق الخالية PFA بعدد ( 633 إستمارة).

واضافت مدير المشروع انه يتم ايضا اصدار تقارير ومؤشرات أداء لأعمال مهندسي المناطق الخالية، كذلك تم تحميل 25 صورة فضائية خلال شهر نوفمبر بما يعادل250000 كم مربع لمتابعة التغيرات داخل المناطق الخالية لتعديل خرائط كتاب المناطق الخالية ليصبح إجمالي عدد الصور الفضائية (755) بإجمالي مساحة (928 ألف كم مربع) لموسم 2023/2024.

واوضحت ايضا انه يتم متابعة عمليات إعداد وتجهيز الأكواد المخصصة للزراعة للموسم الجديد عن طريق الصور الفضائية اليومية وكذلك تطبيق تقنية الإستشعار عن بعد، كذلك ادخال بيانات زراعات العروة الشتوية (العروة التصديرية) لموسم 2023/2024 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (9 حوشة, 732 بيفوت) بمساحة 60 ألف فدان.

وأكدت بلابل انه يتم استخدام تقنية الاستشعار عن بعد لزراعات العروة الشتوية للموسم الجديد 2023/2024 عن طريق عمل تحليلات: ملوحة التربة لجميع البيفوتات التى سيتم زراعتها خلال الموسم، الكلوروفيل والمحتوى المائي للمجموع الخضري لمعرفة صحة النبات وتأثير ذلك على انتاجية المحصول.

واضافت انه يتم متابعة الحصاد اليومى لزراعات العروة الشتوية المتخصصه من خلال الصور الفضائية اليومية، فضلا عن توقيع احداثيات عدد (33 بيفوت) بمساحة (4310 فدان) بمحافظة اسوان والاسماعيلية والبحيرة والوادي الجديد ورسمها داخل قاعدة البيانات الجغرافية.