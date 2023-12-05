الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ بني سويف يتفقد لجان الانتخابات الرئاسية 2024

جولة محافظ بني سويف
جولة محافظ بني سويف للجان الانتخابات الرئاسية

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، عددا من المقرات واللجان الانتخابية للاطمئنان على الاستعدادات والترتيبات النهائية المنفذة وفق الخطة التي أعدتها المحافظة استعداداً لإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية 2024،  المُقرر  إجراؤها  على مدار  3 أيام ، بداية من الأحد المقبل 10 ديسمبر وحتى الثلاثاء 12 من نفس الشهر ، والتي كانت قد سبقتها أعمال التصويت والاقتراع للمصريين في الخارج على مدار أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023

رافق المحافظ خلال الجولة كل من  اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد  هاني  الجويلي رئيس مدينة بني سويف  الدكتور  هاني رجائي وكيل مديرية  التربية والتعليم  المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي  الدكتور أحمد صادق مدير  مرفق الإسعاف  ومسؤولى الكهرباء والوحدة المحلية  والإدارة التعليمية

وتفقد المحافظ، عدداً من اللجان والمقار الانتخابية داخل بعض المدارس  للاطمئنان على توافر التجهيزات المطلوبة من أماكن الانتظار ،وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات وتوفير كراسي متحركة باللجان للتيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى أثناء إدلائهم بأصواتهم

ووجه المحافظ، على أهمية وضرورة المتابعة على مدارالساعة لضمان توافر هذه التسهيلات خلال أيام الاقتراع والتصويت  والتواصل الدائم مع قوات التأمين وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للوقوف على الاحتياجات الطارئة أولا بأول لسرعة توفيرها،وموجها بتكثيف أعمال النظافة ومنع أية إشغالات والتنسيق مع الوحدات المحلية والمرور لعمل حملات لمنع انتظار السيارات أمام اللجان أو في محيطها ، مؤكداً على اقتصار دور الأجهزة التنفيذية على الجوانب الإدارية والتنظيمية لتسهيل أعمال الاقتراع والتصويت 

 

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الجريدة الورقية