رئيس مياه الشرقية يتابع الجاهزية الفنية لأفرع الشركة استعدادا لموسم الأمطار

تابع المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، الاستعدادات والخطط الاستباقية لمواجهة السيول والامطار، طبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي إطار حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة بإستقبال فصل الشتاء.

ووجه عامر بضرورة التأكد من كفاءة تطهير "الشنايش" داخل الأنفاق لمواجهة أى تجمعات لمياه الأمطار أو أى سيول محتملة خلال موسم الشتاء، بالإضافة إلى تخصيص فرق عمل للتدخل السريع فى حالة حدوث سيول، والتأكيد على المتابعة والتنسيق المستمر مع غرف عمليات المحافظة على مدار الساعة، لمتابعة أية مخاطر محتملة نتيجة سقوط الأمطار، بالإضافة الى تجهيز خرائط للمناطق الساخنة بكل مدينة والتي تتجمع بها مياه الامطار.

وأوضح أن هذه الإجراءات، تأتي استعدادا لسرعة انتشار السيارات والمعدات ورفع تراكمات المياه على الفور، لمنع إعاقة حركة المرور والمشاه، بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالشركة، بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة ومجالس المدن.